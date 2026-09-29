Kamarádky slavily triumf v BJK Cupu, Vondroušová je pozdravila z pláže. Na kurty kvůli dopingu nesmí čtyři roky

Vondroušová vzorek té prosincové noci neodevzdala. Nezazněl žádný pozitivní nález zakázané látky, v jejích pozdějších testech ze 7. prosince 2025 a 3. května 2026 se nic nenašlo. Přesto jí Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) udělila čtyřletý zákaz činnosti, od 22. června 2026 do 21. června 2030. Důvod? Porušení článku 2.3 antidopingového programu tenisu: odmítnutí nebo neodevzdání vzorku po řádné notifikaci. Pravidla trestají takové jednání stejně tvrdě jako pozitivní nález. Logika je jednoduchá: kdyby stačilo test odmítnout, nikdo by se přistižení nemusel bát.
Co se stalo u dveří
Vondroušová měla nahlášené hodinové okno pro hlášení pobytu na sedmou ráno. Komisařka ale přišla večer, což pravidla umožňují, mimosoutěžní kontrola může proběhnout kdykoli a kdekoli. Hráčka sešla dolů se psem, s komisařkou mluvila osobně. Ve 20:05 volala svému agentovi, příteli poslala zprávu, že jí zvoní „člověk z dopingu“. Pak podepsala formulář o odmítnutí.
Její obhajoba stála na dvou pilířích: komisařka prý nepředložila platnou legitimaci ani pověřovací dopis a přišla mimo nahlášené okno. Tribunál obě námitky smetl. Komisařku označil za věrohodného svědka, uznal ji za řádně autorizovanou a konstatoval, že pro platnou notifikaci nebylo nutné okamžitě splnit všechny administrativní kroky. Vondroušová ještě ten večer zveřejnila instagramový příběh, v němž si stěžovala na kontrolu mimo své okno. Tribunál to vzal jako další důkaz, že o notifikaci věděla.
Čtyři roky: tvrdost, nebo standard?
Čtyřletý zákaz zní drasticky. Český tenisový svaz ho označil za „drakonický“, Karolína Muchová napsala, že je „krutý a těžko k pochopení“. Podpora přišla i od Lindy Noskové, Terezy Valentové či Laury Samson.
Jenže z pohledu tabulek antidopingového programu je čtyřletá sazba za odmítnutí testu po notifikaci výchozí, nikoli výjimečná. Rus Vladislav Ivanov dostal za totéž rovněž čtyři roky. Tribunál výslovně napsal, že nemá prostor přepisovat proporcionalitu sankce stanovené pravidly.
Zásadní je rozlišení, které se ve veřejné debatě často stírá:
- Článek 2.3 (odmítnutí/neodevzdání vzorku po notifikaci): výchozí trest čtyři roky.
- Článek 2.4 (tři zmeškané testy nebo chyby v hlášení za 12 měsíců): výchozí trest jeden až dva roky.
- Články 2.1/2.2 (pozitivní nález): rovněž až čtyři roky, ale s širším prostorem pro zkrácení podle typu látky a míry zavinění.
Vondroušová nespadá do kategorie „tří zmeškaných testů“. Spadá do kategorie přímého odmítnutí po osobním kontaktu s komisařkou. To je z hlediska pravidel závažnější.
BJK Cup bez své opory
Sankce začala běžet 22. června 2026. Finálový turnaj Billie Jean King Cupu se hrál v Šen-čenu od 22. do 27. září. Kapitánka Barbora Strýcová nominovala Muchovou, Noskovou, Bouzkovou a Siniakovou. Česko vyhrálo svůj dvanáctý titul, ve finále smetlo Ukrajinu.
Vondroušová v těch dnech sdílela na Instagramu fotky z Bali. Sekundární zdroje zmiňují Ubud. Přímou reakci na triumf spoluhráček se nám nepodařilo dohledat. Ve svých dřívějších vyjádřeních popsala celý incident jako „zlomový bod“ po měsících fyzického a psychického stresu a opakovaně tvrdila, že nikdy nedopovala. Veřejná linka její komunikace připomíná spíš frustraci a pocit křivdy než smíření.
Český tým slavil bez jedné ze svých největších opor. A právě v tom leží sportovní cena celé kauzy, ne jen v délce trestu, ale v tom, co všechno se odehraje, zatímco hodiny tikají.
Cesta přes CAS
Vondroušová se na konci srpna 2026 odvolala k Mezinárodnímu sportovnímu arbitrážnímu soudu. Termín slyšení tehdy ještě nebyl stanoven. CAS uvádí u odvolacích řízení průměrnou délku šest až devět měsíců, i když v urgentních případech lze řízení urychlit a žádat předběžná opatření.
Do BJK Cupu 2026 už zasáhnout nemohla. Zásah do zbytku sezony by vyžadoval mimořádně rychlý postup, který je u CAS spíš výjimkou než pravidlem. Pokud arbitráž odvolání zamítne, nejbližší možný návrat na okruh vychází na 22. června 2030. Vondroušové bude třicet jedna. Návrat na elitní úroveň po čtyřleté pauze je v ženském tenise téměř bez precedentu.
Jedna věc je jistá: mezi prosincovým zvonkem u dveří a případným verdiktem CAS se odehrál celý příběh, titul spoluhráček, fotky z Bali, ticho tam, kde dřív býval potlesk.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář