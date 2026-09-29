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Falešný bankéř zná vaše jméno i konec čísla účtu: usvědčí ho až kód, který vám ukáže bankovní aplikace

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Zavolá vám banka, na displeji sedí číslo, hlas v telefonu zná vaše jméno i poslední čtyři číslice účtu. Identifikaci volajícího přitom dnes přepíše kdokoli s připojením k internetu. Česká spořitelna a Komerční banka proto přesunuly ověření tam, kam se podvodník nedostane: do vaší mobilní aplikace.
Falešný bankéř zná vaše jméno i konec čísla účtu: usvědčí ho až kód, který vám ukáže bankovní aplikace

Falešný bankéř zná vaše jméno i konec čísla účtu: usvědčí ho až kód, který vám ukáže bankovní aplikace

Zdroj: Foto: Wikster2023 - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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