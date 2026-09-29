Asyrské tutanchamonky oslnily archeology. Ostatky královen pokrývalo zlato od hlavy k patě

Ženy z největší říše starověku zmizely z dějin
Asyrští králové si dávali záležet na tom, aby jejich jména přežila věky. Reliéfy oslavující jejich vítězství pokrývaly stěny paláců, klínopisné texty zaznamenávaly každý jejich čin a monumentální sochy střežily brány měst postavených k demonstraci moci. Ale ženy, které s nimi sdílely královský svět, zůstávaly po staletí téměř neviditelné.
Přitom právě ony měly klíč k pochopení života na asyrském dvoře. Až do konce 80. let minulého století však archeologové netušili, kde hledat. Severozápadní palác v Nimrudu prošel desítkami výzkumů, odborníci zmapovali jeho reliéfy, slonovinu i monumentální architekturu. Nikdo ale nehledal pod podlahou.
Když irácký archeolog Muzahim Mahmoud Hussein v letech 1988 a 1989 zkoumal soukromé části paláce, všiml si nerovností v dlažbě. Místo aby pokračoval do stran, zaměřil se dolů. Pod místnostmi, kde kdysi žily královské rodiny, objevil kamenné pohřební komory zapečetěné téměř 2700 let.
Zlato pokrývalo těla od hlavy k patě
Hrobka označená jako Tomb II skrývala dvoje ženské ostatky obklopené stovkami předmětů. Mnohé z nich byly vyrobené ze zlata a rozmístěné v několika vrstvách oděvů, které se časem rozpadly. Zlatá miska s vyraženým jménem královny Ataliye ležela na hrudi jednoho z těl. Poblíž lebek archeologové našli korunu a neobyčejně složitý zlatý diadém.
Náušnice, zlatý krční torc, prsteny, náramky a náramky na kotníky tvořily kompletní výbavu, která kdysi zdobila královnu od temene hlavy až po chodidla. Samotný diadém dokládá mistrovství tehdejších řemeslníků. Propletené zlaté pásy spojovaly zdobené sekce osázené drahými kameny, zatímco desítky drobných zlatých copánků končily korálky ve tvaru granátových jablíček.
Některé náramky nesly vyobrazení klečících nadpřirozených postav vedle posvátných stromů a obsahovaly barevné inkrustace. Zlaté aplikace ve tvaru růžic, hvězd, listů a geometrických vzorů kdysi zářily na šatech, které se nedochovaly. Vedle zlata se v pohřbu objevil achát, karneol, lapis lazuli a další vzácné materiály dovážené do Asýrie z odlehlých koutů impéria.
Metropolitní muzeum umění označilo šperky z nimrudských hrobek za jedny z nejpůsobivějších a nejinformativnějších dochovaných souborů starověkých šperků z Blízkého východu. Celý soubor ze čtyř hrobek obsahoval přes 600 kusů zlatých šperků a drahých kamenů o celkové hmotnosti přesahující 45 kilogramů.
Tři královny a záhada uvnitř jedné hrobky
Předměty z Tomb II nesou jména tří žen: Yabâ, manželky Tiglat-pilesera III., Banītu, manželky Šalmanesera V., a Ataliye, manželky Sargona II. Všichni tři králové vládli Asýrii postupně během osmého století před naším letopočtem. Archeologové však nenašli tři oddělené pohřby s jasným označením.
Ve skutečnosti sarkofág obsahoval dvě hlavní ženská těla, zatímco předměty s různými královskými jmény ležely pohromadě. Vědci dodnes diskutují, zda cenné královské předměty přecházely z jedné ženy na druhou, než skončily v hrobce. Některé ostatky umístěné v nádobách uvnitř komory mohou patřit další královně, což celou situaci ještě komplikuje.
Jinde v komplexu badatelé spojili další mimořádný pohřeb s královnou Hamou, manželkou Šalmanesera IV. Na rozdíl od ostatních královen byla Hama pohřbena v bronzové rakvi a antropologický výzkum jejích kosterních pozůstatků ukázal, že zemřela velmi mladá, ve věku pouhých 18 až 20 let. Společně tyto ženy proměnily archeologické chápání asyrských královen z pouhých textových zmínek na konkrétní osoby s fyzickými ostatky a osobními předměty.
Nejpamátnějším objevem se stal nápis spojený s královnou Yabâ, který proklínal každého, kdo by narušil její hrob nebo do něj umístil jinou osobu. Takové texty nebyly divadelním doplňkem pro budoucí diváky. V asyrském náboženství měla ochrana pohřbu zásadní význam a hrozba nadpřirozené odplaty ji rozšiřovala za hranice moci kteréhokoli živého krále.
Poklad přežil války, které zničily Nimrud
Moderní osud pokladu se ukázal téměř stejně dramatický jako jeho starověká historie. Plány na mezinárodní výstavy nálezů ztroskotaly kvůli válkám a sankcím, takže sbírka zůstala veřejnosti mnohem méně známá než egyptské poklady, přestože odborníci hodnotili její kvalitu jako výjimečnou. Institut pro studium starověkých kultur Chicagské univerzity dospěl k závěru, že propracované zlaté šperky a další předměty svou kvalitou i množstvím konkurují nálezům z egyptských královských hrobek.
Kvůli bezpečnosti iráčtí úředníci nakonec umístili nejcennější předměty do podzemních trezorů v centrální bance Iráku. Když Bagdád v roce 2003 upadl do chaosu a Irácké muzeum postihlo katastrofální drancování, mnozí se obávali, že nimrudské zlato zmizelo spolu s nespočetnými dalšími starožitnostmi.
Nezmizelo. Vyšetřovatelé nakonec vstoupili do zaplavených trezorů centrální banky a našli zapečetěné kontejnery s nimrudským pokladem neporušené. Jedna z nejvýznamnějších archeologických sbírek Iráku tak přežila další válku téměř beze škod.
Samotnému Nimrudu se však štěstí vyhnulo. Síly Islámského státu v roce 2015 záměrně devastovaly velké části starověkého města včetně Severozápadního paláce nad královskými hrobkami pomocí těžké techniky a výbušnin. Zlato odvezené iráckými archeology však této zkáze uniklo.
Tutanchamon se stal jedním z nejznámějších jmen archeologie, protože jeho hrob zachoval ohromující hmotný svět egyptského faraona. Pod palácem v Nimrudu zanechaly ztracené královny Asýrie něco srovnatelně silného – dost zlata a řemeslného umu na to, aby soupeřily s královským Egyptem, ale také jména, těla a osobní předměty, které několika téměř zapomenutým ženám umožnily vystoupit ze stínu jejich králů.
Zdroje článku: arkeonews.net, world-archaeology.com/, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý