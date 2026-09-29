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Karta leží v peněžence, a přesto z ní mizí peníze: platba za 12 korun je varování, které nesmíte ignorovat

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Nejrozšířenější kartový podvod dneška se obejde bez plastu. Útočníkovi stačí číslo karty, datum platnosti a trojciferný kód CVV. O tom, jestli peníze uvidíte zpátky, rozhoduje hlavně to, za jak dlouho si transakce všimnete.
Karta leží v peněžence, a přesto z ní mizí peníze: platba za 12 korun je varování, které nesmíte ignorovat

Karta leží v peněžence, a přesto z ní mizí peníze: platba za 12 korun je varování, které nesmíte ignorovat

Zdroj: Foto: Reza luke - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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