Miláček ostravských tribun Šín na dálku sleduje krizi Baníku. Je tam obrovský tlak

Šín sedí s přítelkyní u televize v Haagu a dívá se, jak jeho Baník znovu prohrává. Porážka 0:3 v Jablonci, domácí ztráta 1:2 s Pardubicemi, debakl 0:4 od Slavie. Deset bodů po devíti kolech, sedm vstřelených gólů, sedmnáct inkasovaných. Čísla, která by u většiny českých klubů znamenala špatný start. U Baníku Ostrava znamenají krizi. A Šín to ví líp než kdokoli zvenčí, protože v ostravském dresu strávil celou dosavadní kariéru: 103 soutěžních startů, 14 gólů, kapitánskou pásku a návrat po onkologické léčbě, který z něj udělal symbol klubu. „Sleduje se mi to hodně blbě jako fanouškovi,“ řekl v rozhovoru pro Sport.cz.
Deka, tlak a značka, která nedovolí průměr
Šínova diagnóza baníkovských potíží je trojslovná: deka, tlak, značka. „Na kluky padla deka,“ popisuje stav kabiny, kterou zná zevnitř. „V Baníku je obrovský tlak a je těžké podávat kvalitní výkony týden co týden.“ Nejde přitom o kritiku jednotlivců. Šín mluví o systémovém problému, o tom, co se děje s týmem, když hraje za klub s obrovským fanouškovským zázemím a výsledky neodpovídají očekávání.
Ta očekávání přitom nejsou nová. Baník ještě v sezoně 2023/24 končil na třetím místě. Pak přišel propad, baráž o záchranu a v červnu 2026 výměna trenéra. Roman Skuhravý přišel s jasným mandátem: loňská sezona byla „anomálie“, která se nesmí opakovat. V oficiálním rozhovoru pro klub mluvil o nejvyšších ambicích a o tom, že Baník má na víc. Jenže po devíti kolech nové sezony vypadá tabulka pořád stejně nepřívětivě.
Trenér, který sám přiznává strach v týmu
Skuhravý problém vidí podobně jako Šín, jen z jiného úhlu. Po pohárovém utkání v Kladně, kde Baník postoupil až po prodloužení proti druholigovému soupeři, veřejně řekl, že jeho tým „se bál hrát“ a chyběla mu herní odvaha. Po domácí porážce s Pardubicemi popsal první poločas jako nesebevědomý. Po debaklu v Jablonci mluvil o „dětinském“ vyloučení a absenci konkurenceschopnosti.
Dva nezávislé hlasy, odchovanec ze zahraničí a trenér zevnitř kabiny, popisují totéž: tým, který pod tíhou značky a vlastních ambicí ztrácí schopnost hrát odvážně. Baník k 28. září ztrácí na devátou příčku čtyři body, takže tabulka ještě není utržená. Ale brzdí ho právě ta mentální křeč, o které Šín mluví.
Proč Šín odešel do Haagu a proč toho nelituje
Hostování v ADO Den Haag není útěk z AZ Alkmaar. Je to společně vyhodnocený krok tří stran: klubu, hráče a agentury. AZ oficiálně uvedlo, že Šín jde do Haagu za šancí na více minut v Eredivisie. Za první sezonu v Alkmaaru odehrál 27 zápasů za áčko a dal tři góly, ale po zdravotně komplikovaném létě potřeboval znovu nabrat herní praxi.
„Přestup do Nizozemska byl vynikající krok, otevřel mi oči,“ říká Šín. Rozdíl oproti české lize popisuje jako „obrovský“: vše se hraje po zemi, kombinačně, v tempu nahoru dolů. Větší důraz na souboje jeden na jednoho, rychlost rozhodování, odvahu v řešení situací. Měl i jiné nabídky, ale odmítl je konkretizovat. V Haagu ho přesvědčil styl fotbalu, trenér a celkové nastavení klubu.
Plán je jasný: odehrát celou sezonu 2026/27 v Den Haagu a vrátit se na letní přípravu do AZ. Co bude potom, veřejně neřeší, a bylo by nepoctivé spekulovat o tom, zda ho Alkmaar vidí v základní sestavě.
Odchovanec, který zůstává fanouškem
Když Baník v dubnu 2024 prodlužoval se Šínem smlouvu, klubový web zdůrazňoval jeho „obrovský vztah ke klubu, fanouškům a regionu“. Šín debutoval v lize v sedmnácti, prošel akademií, vrátil se po nemoci a stal se jedním z mála hráčů, které ostravské tribuny berou jako svého. Ten vztah přetrvává i přes tisíc kilometrů vzdálenosti.
Právě proto jeho slova o „dece“ a „obrovském tlaku“ rezonují jinak než komentář náhodného experta. Šín nemluví jako analytik, který rozebírá cizí tým. Mluví jako člověk, který ví, jaké to je stát na Městském stadionu, když se tribuny začnou bouřit. A který teď místo toho sedí u televize v Haagu a dívá se, jak se to děje někomu jinému.
Baník má na nápravu ještě dvacet sedm ligových kol. Šín má na návrat do formy celou nizozemskou sezonu. Oba potřebují totéž: zbavit se strachu a začít zase hrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl