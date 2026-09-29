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Hádky před dětmi mění jejich mozek už nenávratně. Vědci zjistili, co přesně se stane do osmi let věku

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Rodiče by si měli uvědomit, že to, jak se chovají, silně ovlivňuje jejich děti. Častými hádkami a křikem jim mohou velmi uškodit a zničit celý jejich život.
smutný chlapec na schodech

smutný chlapec na schodech

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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