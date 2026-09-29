Hádky před dětmi mění jejich mozek už nenávratně. Vědci zjistili, co přesně se stane do osmi let věku

Je dokázáno, že se mozek dítěte nejvíce a nejrychleji vyvíjí do osmi let věku. V průběhu tohoto období dochází k mnoha změnám a utváření nervových spojení, jež mají silný dopad na budoucí dospělý život.
Děti jsou ve většině případů odrazem svých rodičů. Pokud jsou v dětství svědky násilí, hádek a celkově žijí v negativním prostředí, nesou si tento vzor po celý život. Hrozí tedy, že se budou chovat v dospělosti stejně nebo velmi podobně. Před dětmi by se rodiče neměli hádat
Hádky, křik, napjatá atmosféra a častá nedorozumění v domácím prostředí jsou faktory, jež mají na maličké dítě, které teprve poznává svět, silný dopad. Pokud jsou tedy děti neustále vychovávány v takovém prostředí, vystavovány každodennímu stresu a strachu, dochází v jejich mozku k určitým nevratným změnám, které jim rozhodně absolutně neprospívají, naopak jim mohou velice uškodit.
Vědci z univerzity ve Vermontu zveřejnili novou studii, kterou se zabývali již delší dobu. Zjistili, že podněty, jaké jsou během dne člověkem přijímány, silně ovlivňují jeho pohodu. Pozorovali skupinu dětí, co
žily v negativním prostředí, denně zažívaly napjatou atmosféru, která byla důsledkem konfliktů a hádek mezi členy jejich rodiny. Poté děti obdržely fotografie zobrazující různé emoce jako hněv, neutralitu a spokojenost. Zatímco si prohlížely tyto snímky, počítač neustále monitoroval jejich chování a mozkovou funkci. Už v těhotenství by se žena měla vyhýbat stresu
Ve výsledku bylo zjištěno, že se u dětí zvýšila mozková aktivita poté, co uviděly na fotografiích negativní emoce. Stejně tomu tak bylo i na snímcích, na nichž byly vyobrazeny šťastné páry a láska. Děti se musely rozhodnout, která fotka ukazuje možný konflikt. Tento zajímavý výzkum ukázal, že
potomci pocházející z dysfunkčních rodin žijí v neustálém strachu a jsou podvědomě připravení na konflikt. Proto je jejich mozek stále ve střehu a pracuje naplno, což může být velmi vážná a těžká zátěž. Zdroj fotografie: Freepik
Je třeba si uvědomit, že formování dětského mozku začíná již ve fetálním období. Proto by měla být každá nastávající
matka v pohodě a vyhýbat se stresovým situacím. A samozřejmě se nejedná jen o hádky a napjatou atmosféru. Těhotné ženy by se měly vyvarovat alkoholu, cigaretám a jakýmkoli návykovým látkám.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Tereza Kuchyňková