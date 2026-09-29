Chlapík spustil palbu na sparťany i led v O2 areně. Na extraligu fakt bída, řekl po druhé domácí porážce

Pondělní dohrávka 5. kola Tipsport extraligy 2026/2027 skončila v O2 areně výsledkem 0:1 pro Karlovy Vary. Jediný gól vstřelil Ondřej Beránek, Sparta přitom soupeře přestřílela 27:12. Čísla říkala jasně: šancí bylo dost, chuť je proměnit chyběla. A Filip Chlapík to po zápase řekl nahlas, před 13 424 diváky, před kamerami a na oficiálním webu klubu, který jeho slova bez cenzury zveřejnil.
Co přesně Chlapík řekl
Kapitán Sparty nejmenoval jediné příjmení. Terčem byl kolektivní přístup. Vytkl spoluhráčům čekání „co kdo udělá“, minimální nasazení při hře pět na pět i v přesilovkách a neochotu jít do prostoru před brankou, kde padají špinavé góly. Paradox, který ho viditelně dráždil nejvíc: v oslabení najednou nasazení bylo, protože tam měl každý jasný úkol. Jakmile měla Sparta tvořit, přepnula do režimu „na krásu“.
„Musíme se vrátit ke kořenům,“ shrnul Chlapík. Začít od píky, makat, dělat jednoduché věci. Nepředpokládat, že se zápas zlomí sám talentem.
Led jako symptom, ne výmluva
Vedle kritiky přístupu otevřel Chlapík téma, které v extralize zní nezvykle z úst hráče domácího týmu. „Led je v hrozném stavu. Na parametry extraligy je to fakt bída,“ prohlásil s tím, že od poloviny třetí třetiny se na něm skoro nedalo hrát. Vzápětí ale odmítl, že by šlo o alibi, a označil to za „věc na zamyšlenou“.
O2 arena je multifunkční hala, kde Sparta hraje na ploše 58 × 28 metrů. Už před mistrovstvím světa 2024 reportáž iDNES.cz popisovala, jak náročné je v takovém provozu udržet kvalitní ledovou plochu. Oficiální stanovisko provozovatele arény k Chlapíkově kritice se veřejně neobjevilo. Tvrdá data srovnávající kvalitu ledu napříč extraligou neexistují. Přesto: když kapitán mluví o „bídě“ a zároveň říká, že to není výmluva, pojmenovává prostředí, ve kterém se domácí problémy Sparty násobí.
Dva zápasy doma, nula bodů
Porážka s Vary nebyla ojedinělý výpadek. O šest dní dříve Sparta prohrála doma s Mladou Boleslaví 3:5 a trenér Patrik Augusta tehdy označil první polovinu zápasu za „neakceptovatelnou“. Po Varech šel ještě dál: spokojenost prý „nepanuje ani v nejmenším“, tým sklouzl k hokeji na krásu a zapíná naplno jen deset minut z šedesáti.
Domácí bilance po dvou zápasech: 0 bodů, skóre 3:6. Venku přitom Sparta vypadala jako jiný tým: výhra 5:2 v Olomouci, prohra 2:3 až po nájezdech na Kladně, výhra 4:1 v Litvínově. Sedm bodů z devíti možných, skóre 11:6. Kontrast ostřejší než cokoli, co Chlapík řekl do mikrofonu.
Proč má jeho hlas váhu
Chlapík není hráč, který by si kapitánské céčko vysloužil jen délkou smlouvy. Ročník 1997, od léta 2025 kapitán, v základní části minulé sezony nasbíral 60 bodů (26+34). Reprezentant se zkušeností z NHL. Když takový hráč po zápase řekne, že „takhle doma hrát nejde“, a klub to bez úprav pustí na web, nejde o impulzivní výlev. Je to kalkulovaný signál směrem do kabiny i ven.
Jiří Sekáč po stejném zápase připomněl množství letních změn v kádru i trenérském štábu a naznačil, že si tým teprve sedá. Jenže sedání si nemůže trvat věčně, a tabulka na hokej.cz po pěti kolech ukazovala Spartu až sedmou se sedmi body.
Co bude dál
Další zápas Sparta hrála už o den později, v úterý 29. září v Hradci Králové, tedy venku, kde jí to zatím šlo. Chlapík sám na Hradec upozornil jako na šanci okamžité nápravy. Otázka ale nezní, jestli Sparta vyhraje jeden venkovní zápas. Otázka zní, jestli dokáže přenést venkovní dravost do O2 areny, kde ji sleduje třináct tisíc lidí a kde zatím předvádí hokej, za který se její kapitán veřejně stydí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka