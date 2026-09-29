Otevřené dveře do ložnice mohou při požáru znamenat smrtelné nebezpečí. Hasič vysvětlil, proč je na noc zavírat

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Otevřené dveře do ložnice mohou při požáru znamenat smrtelné nebezpečí. Hasič vysvětlil, proč je na noc zavíratPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Spousta lidí ráda spí s otevřenými dveřmi od ložnice, a to z různých důvodů. Možná ale nikdo netuší, jak nebezpečné to může být.
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Zdroj: Fotografie: Vlastní tvorba
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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