Denia před Anglií mlžil jako zkušený diplomat. Na trénink pak vyběhli hráči bez Coufala a bylo jasno

Pondělí v Edenu: tiskovka, mlha, trénink
Chronologie je průhledná. V pondělí 28. září 2026 odpoledne usedl Denia před novináře ve Fortuna Areně. Otázky mířily hlavně dvěma směry: bude hrát Ladislav Krejčí, který vynechal sobotní porážku 1:2 s Chorvatskem? A co se změní v obraně? Denia opakoval variace na stejnou odpověď: rozhodne trénink, rozhodnou lékaři, rozhodnou pocity hráčů. O Coufalovi nepadlo ani slovo naznačující problém.
O pár desítek minut později se otevřel trénink médiím. Coufal na hřišti chyběl. iSport zaznamenal, že tým kolem jeho absence mlčel; iDNES ho označil za nejstaršího a nejzkušenějšího hráče současného výběru. Diagnóza? Veřejně nespecifikovaná. Jediné, co šlo říct s jistotou: pravý kraj obrany je před Anglií akutně otevřený.
Ráno 29. září pak přišlo definitivní potvrzení. Oficiální seznam hráčů UEFA pro úterní zápas Coufala vůbec neobsahuje.
Kdo místo něj? Sáček a logika vyloučení
Když z kádru vypadne jediný typologicky čistý pravý bek, zbývají dvě cesty: přesunout tam někoho z jiné pozice a rozbít stoperskou osu, nebo sáhnout po hráči, který je v soupisce vedený jako obránce a profil pravého beka splňuje. Michal Sáček z Górniku Zabrze je ta druhá varianta.
- 29 let, 180 cm, na klubovém webu vedený jako obránce.
- V sezoně 2026/27 měl v době rešerše dva starty v základní sestavě polské ligy.
- Podle iSportu by šel teprve do druhého reprezentačního startu.
To je obrovský skok, z polské Ekstraklasy rovnou proti Bukayo Sakovi, Judeovi Bellinghamovi a Harrymu Kaneovi. Podle nás je Sáček přesto logická volba, protože alternativa (improvizace se stoperem na kraji) by Deniovi rozbila celou obrannou strukturu.
Krejčí se vrací, ale s hvězdičkou
Druhá otevřená linka je Ladislav Krejčí. Sobotní zápas s Chorvatskem vynechal, v úterním seznamu hráčů UEFA už ale figuruje. Sám veřejně řekl, že se cítí připravený. Denia přesto jeho nasazení váže na finální verdikt lékařského týmu.
Je to pochopitelné opatrnost. Česko čeká čtyři zápasy za jedenáct dní, po Anglii přijde venkovní dvojblok ve Španělsku a v Anglii. Rotace nejsou luxus, ale nutnost. Denia to sám přiznal, když mluvil o tom, že potřebuje nasadit jen stoprocentně fit hráče. Krejčího návrat by pomohl stabilizovat střed obrany, ale riskovat recidivu v úvodním domácím zápase by byl hazard s celým zbytkem bloku.
Anglie: zranitelná vzadu, smrtící vpředu
Soupeř přijíždí po porážce 2:3 se Španělskem. Denia po tom zápase řekl, že Anglie měla „spoustu šancí“, vysoko napadala a za stavu 2:1 neproměnila penaltu. Thomas Tuchel mluvil o velkých individuálních chybách, ne o systémovém selhání. Pro Česko z toho plyne dvojí zpráva: Anglie je vzadu zranitelná, ale její ofenzivní potenciál zůstává brutální.
Tabulka skupiny A3 po 1. kole vypadá takto:
|Pořadí
|Tým
|Body
|Skóre
|1.
|Španělsko
|3
|3:2
|2.
|Chorvatsko
|3
|2:1
|3.
|Anglie
|0
|2:3
|4.
|Česko
|0
|1:2
Oba poražení z prvního kola potřebují body. Pro Česko je domácí zápas klíčový, protože pak následují dva venkovní duely. Prohra by znamenala nulu po dvou kolech a reálnou hrozbu baráže o udržení v Lize A.
Co Deniovo mlžení prozradilo
Tajení sestavy před soupeřem je legitimní taktika. Problém nastane, když otevřený trénink a oficiální dokumenty UEFA řeknou víc než trenér na tiskovce. Denia chtěl získat pár hodin informační výhody, a možná je získal, protože Tuchelův štáb se k pondělnímu seznamu hráčů dostal až ráno v den zápasu. Jenže směrem k českým fanouškům a médiím to vytvořilo dojem zbytečné neprůhlednosti na startu nové éry, kterou provází i viditelná jazyková bariéra v mezinárodních mediálních výměnách.
Výkop v Edenu je v úterý 29. září ve 20:45, ČT sport začíná přenos od 20:35. Pravý kraj české obrany bude obsazený někým, kdo tam ještě před týdnem nečekal. A právě v tom je drama tohoto zápasu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner