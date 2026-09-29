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Dcera Bagárové má šest let a už chodí na zpěv, tanec a čtyři kroužky. Monika zvažuje, že přidá další. „Je úplně skvělá"

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Šestiletá Ruminka Muradová nastoupila v září do první třídy v Brně a vedle školy stíhá minimálně tři, pravděpodobně čtyři organizované aktivity týdně.
Dcera Bagárové má šest let a už chodí na zpěv, tanec a čtyři kroužky. Monika zvažuje, že přidá další. „Je úplně skvělá"

Dcera Bagárové má šest let a už chodí na zpěv, tanec a čtyři kroužky. Monika zvažuje, že přidá další. „Je úplně skvělá"

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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