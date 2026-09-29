Dcera Bagárové má šest let a už chodí na zpěv, tanec a čtyři kroužky. Monika zvažuje, že přidá další. „Je úplně skvělá"Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dcera Bagárové má šest let a už chodí na zpěv, tanec a čtyři kroužky. Monika zvažuje, že přidá další. „Je úplně skvělá"
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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