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Šťavnaté Afrika řezy s banánem, mrkví a tvarohovým krémem: Skořicový koláč plný oříšků pro každou příležitost

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Vyzkoušejte vynikající Afrika řezy s banánem, mrkví a lahodným tvarohovým krémem. Šťavnatý koláč voňavý skořicí a ořechy zvládnete snadno podle podrobného receptu.
Obrázek k receptu na Afrika řezy

Obrázek k receptu na Afrika řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na Afrika řezy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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