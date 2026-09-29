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Tuhle plechovou pokladničku ze socialismu měl doma skoro každý. Sběratelé za ni dnes dají i 1 500 Kč

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Ležela na kredenci, v šuplíku u vkladní knížky nebo v dětském pokoji. […]
Tuhle plechovou pokladničku ze socialismu měl doma skoro každý. Sběratelé za ni dnes dají i 1 500 Kč

Tuhle plechovou pokladničku ze socialismu měl doma skoro každý. Sběratelé za ni dnes dají i 1 500 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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