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Tuhle plechovou pokladničku ze socialismu měl doma skoro každý. Sběratelé za ni dnes dají i 1 500 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ležela na kredenci, v šuplíku u vkladní knížky nebo v dětském pokoji. […]
Tuhle plechovou pokladničku ze socialismu měl doma skoro každý. Sběratelé za ni dnes dají i 1 500 Kč
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