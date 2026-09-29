Češi celý život špatně skladujete brambory. Stačí 1 změna a vydrží do jara bez klíčků

Na podzim doputuje do českých sklepů a spíží tolik brambor, že by z nich zásoby vydržely klidně do jara. Realita bývá jiná. Sotva přijdou Vánoce, hlízy měknou, scvrkávají se a obalují je bledé klíčky. Ve většině domácností za to může jedna jediná věc, kterou skoro každý dělá špatně.
Vytáhněte je z tepla a zbytek se vyřeší sám
Brambora je pořád živá hlíza, která čeká jen na podnět, že venku začíná jaro. Ten podnět jí nevědomky dáváme my, když pytel odložíme do vytopené kuchyně, k lednici nebo do komory hned vedle radiátoru. V teple se probudí, pustí se do růstu výhonků a během pár týdnů se scvrkne do měkké hlízy s dlouhými klíčky.
Ta jedna změna, která rozhodne o celé zimě, je proto přesun na chladné a tmavé místo. Nejlépe tam, kde teploměr ukazuje zhruba 4 až 7 stupňů Celsia. V takovém chladu hlíza zpomalí a téměř přestane rašit. Pozor ale na opačný extrém. Jakmile se teplota blíží k bodu mrazu, začne se v bramborách škrob měnit na cukr a hlízy zesládnou. Některé odrůdy získají nasládlou chuť už při dvou až čtyřech stupních nad nulou, a právě proto brambory nepatří ani do lednice. Vyplatí se hlídat i stálost, protože opakované skoky teploty nahoru a dolů hlízám škodí.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh pečiva. Kupuje ho ke snídani skoro každá česká rodina Zelené hlízy jsou signál jedovatého solaninu
Světlo dělá bramborám ještě větší neplechu než teplo. Stačí, aby na ně chvíli dopadalo, a slupka začne zelenat. To je jasné znamení, že se v hlíze tvoří solanin, přirozená obranná látka, která je pro člověka jedovatá. Právě proto patří brambory do naprosté tmy. Parapet ani prosklená spíž pro ně nejsou vhodné.
Se solaninem souvisí i otázka, kdy naklíčenou bramboru ještě zachránit a kdy už ne. „Naklíčená brambora v okolí klíčku obsahuje solanin, který je jedovatý,” uvedla pro server Vitalia.cz výživová poradkyně Hana Střítecká. Krátké klíčky do zhruba jednoho centimetru se podle ní dají po pořádném oloupání a vykrojení oček ještě použít. Silně naklíčené hlízy s dlouhými výhony už ale do hrnce nepatří. Když si nejste jistí, je vždycky rozumnější takový kus vyhodit.
Zelenající slupka a klíčky varují, že se v bramboře tvoří jedovatý solanin a silně naklíčené kusy už do hrnce nepatří. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Cibule, česnek a jablka patří jinam
Druhá klasická chyba se schovává přímo v bedně. Spousta lidí sype brambory, cibuli a česnek na jednu hromadu, protože to tak dělaly babičky. Jenže jablka uvolňují do vzduchu plyn etylen, který u brambor podporuje klíčení, a cibule kolem sebe drží vlhko, na němž hlízy rychleji vadnou a probouzejí se k růstu. Výsledkem je, že se zásoba probudí mnohem dřív, než by musela.
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Řešení nic nestojí. Uložte brambory zvlášť, klidně několik kroků od cibule, česneku i mísy s jablky. Každá z těch plodin chce navíc jinou vlhkost, takže odděleně vydrží déle.
Prodyšná bedýnka udrží brambory zdravé
V čem brambory leží a jak v tom mohou dýchat, ovlivní jejich trvanlivost skoro stejně jako teplota v místnosti. Nejhůř dopadnou hlízy v igelitových taškách a uzavřených plastových boxech. Vzduch v nich nemá kudy proudit, brambory se začnou potit a rychle je pokryje plíseň.
Nejlépe poslouží dřevěné nebo děrované plastové přepravky, proutěné koše a prodyšné jutové pytle. Nesypte hlízy do jedné metrové kupy. Když vrstva přesáhne zhruba 80 centimetrů, spodní brambory ztratí přístup vzduchu a váha shora je začne mačkat. A ještě jedna rada, kterou hodně lidí poruší z touhy po pořádku. Brambory před uskladněním nikdy nemyjte. Zbytková vlhkost, která se udrží v prohlubních kolem oček, je totiž ideálním prostředím pro rozjezd plísně. Stačí nechat hlízy proschnout a hlínu z nich jemně otřít rukou.
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Nejčastější chyby a jejich správná řešení přehledně shrnuje následující tabulka:
Faktor Častá chyba Jak to dělat správně Teplota Teplá kuchyně, místo u radiátoru nebo vedle lednice Chladno okolo 4 až 7 °C, stálá teplota bez prudkých výkyvů; lednici i mráz vynechte Světlo Parapet nebo prosklená spíž, kam na hlízy dopadá světlo Naprostá tma Sousední plodiny Brambory, cibule, česnek a jablka na jedné hromadě Brambory uložené zvlášť, několik kroků od cibule, česneku i jablek Obal Igelitové tašky a uzavřené plastové boxy, ve kterých se hlízy zapaří Prodyšné dřevěné či děrované přepravky, proutěné koše nebo jutové pytle, vrstva do zhruba 80 cm Příprava Mytí brambor před uskladněním, po kterém v prohlubních slupky zůstane vlhkost Nechat hlízy proschnout a hlínu jen jemně otřít rukou Nemáte sklep? I panelák se dá přechytračit
V rodinném domě většinou vyhraje dobře větraný sklep. Panelákové sklepy bývají naopak příliš teplé a suché, takže tam brambory dlouho nevydrží. Kdo bydlí v bytě, ať brambory dá do spíže nebo komory co nejdál od radiátoru, ideálně k chladnější obvodové stěně, případně na krytý balkon. Na balkoně je pak nutné hlízy schovat před světlem a zároveň je obalit tak, aby je nedostal mráz.
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Ať už brambory skladujete kdekoli, jednou za dva týdny se do bedny podívejte. Jediný nahnilý kus dokáže během chvíle nakazit celé okolí a jeho včasné vyndání zachrání zbytek úrody. S chladem, tmou a trochou vzduchu se vaše brambory dočkají jarního slunce.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-skladovat-brambory-aby-vydrzely-do-jara, https://www.vitalia.cz/clanky/jak-skladovat-brambory-aby-nevyklicily/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/skladovani-brambor-cesneku-a-cibule-pohromade/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/aby-brambory-neklicily/, https://liberec.rozhlas.cz/skladovani-brambor-dulezite-je-vlhko-chlad-a-vybileny-sklep-6017093, https://www.nkz.cz/praxe/uzitkova-zahrada/skladovani-brambor-podle-predku