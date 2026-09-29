Tuchel před zápasem v Edenu prozradil, co ho zaujalo na české hře. Kane i Bellingham jsou prý připravení na boj

Na pondělní tiskové konferenci ve Fortuna Areně Tuchel neodříkal obvyklé zdvořilostní fráze. Místo toho rozebíral konkrétní herní vzorce, které viděl v sobotním českém zápase s Chorvatskem, a přiznal, že jeho analytický tým měl k dispozici prakticky jediný relevantní vzorek. „Protože máte nového trenéra,“ vysvětlil. Santi Denia převzal reprezentaci teprve nedávno a starší zápasový materiál tím ztratil analytickou hodnotu. Pro Anglii, která v sobotu padla se Španělskem 2:3, je úterní duel ve skupině A3 Ligy národů zásadní, a Tuchel to svým přístupem dává jasně najevo.
Co přesně Tuchela na české hře zaujalo
Německý trenér na tiskovce nešetřil detaily. Vyjmenoval flexibilní trojici ve středu pole, časté poziční rotace, práci křídel útočících na krajní obránce a celkovou organizaci týmu. Pak přidal větu, která v sále rezonovala nejvíc: „Viděli jsme hodně vzorců, které známe ze španělského fotbalu.“
Nešlo o tvrzení, že Česko hraje na úrovni mistrů světa. Šlo o pojmenování herní filozofie: poziční hra, strukturovaná výstavba, pohyb bez míče. Pro Anglii to prakticky znamená, že po sobotním střetu se Španělskem nevstupuje do úplně jiného taktického světa, jen do jiného kvalitativního levelu obdobných principů.
Zvlášť výmluvná byla Tuchelova zmínka o neuznané české brance. Akci zakončenou Matějem Radostou, kterou rozhodčí neuznal, označil za „skvělou“ a „dobře sehranou“. Podle reportérů iSportu tím dal najevo, že českou ofenzivu nevnímá jako nahodilou, ale jako produkt natrénovaného vzorce. To je od trenéra Anglie neobvykle konkrétní uznání.
Kane, Bellingham a odmítnutá rotace
Otázka hvězd visela ve vzduchu od sobotní porážky. Tuchel ji smetl jednou větou: všichni, kdo byli na tréninku, jsou připraveni. Ideálně by rád poslal na hřiště znovu stejný tým.
Harry Kane proti Španělsku skóroval, Jude Bellingham vybojoval penaltu. Oba nastoupili v základní sestavě a nic nenasvědčuje tomu, že by je v Praze čekala lavička. Skutečné zdravotní otazníky řešil Tuchel jinde: drobné problémy hlásili Nico O’Reilly a Ezri Konsa, kteří vynechali trénink. Z kádru byli ještě před srazem vyřazeni Rice, Palmer, Rashford, Mainoo a Livramento.
Volání po rotaci Tuchel v rozhovoru pro Reuters označil za „šílenství“. Po nule bodů z úvodního zápasu si Anglie experimentální večer zkrátka nemůže dovolit. Kontinuita a proaktivita, to jsou slova, která na tiskovce zaznívala nejčastěji.
Tabulka skupiny A3 a co je ve hře
Po prvním kole mají Španělsko a Chorvatsko po třech bodech, Anglie s Českem po nule. Formát Ligy A je přitom nemilosrdný:
- 1. a 2. místo → čtvrtfinále (březen 2027), pak případně Final Four
- 3. místo → baráž o udržení
- 4. místo → přímý sestup
Úterní výsledek proto výrazně zamíchá kartami. Prohra Anglie by znamenala nula bodů po dvou kolech a obrovský tlak na zbývající čtyři zápasy. Pro Česko by naopak domácí výhra znamenala tři body a reálnou naději na horní polovinu tabulky. Souběžně se hraje Španělsko s Chorvatskem, takže odstupy se mění ve stejný okamžik.
Proč je Deniovo Česko pro Anglii těžší čtení
Tuchel to řekl nepřímo, ale srozumitelně. Když trenér světové osmičky přizná, že analyzoval jediný zápas soupeře, protože starší materiál nemá cenu, je to fakticky přiznání nečitelnosti. Denia přinesl nová jména (Radosta je toho symbolem) i novou herní identitu. Anglie ví, co čekat od španělských principů, ale neví, jak daleko je český tým v jejich zvládnutí. A právě ta nejistota dělá z úterního zápasu víc než jen povinnou jízdu favorita.
Přidejte k tomu vyprodaný Eden a atmosféru, kterou Tuchel sám označil za faktor. Česká televize kolem zápasu staví celodenní vysílací událost: studio od 19:30, přenos od 20:35 na ČT sport. Praha se chystá na velký večer. A anglický trenér dal najevo, že to ví.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle