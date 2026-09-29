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Tuchel před zápasem v Edenu prozradil, co ho zaujalo na české hře. Kane i Bellingham jsou prý připravení na boj

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Anglický trenér Thomas Tuchel den před zápasem v Praze otevřeně popsal, proč pro něj český tým pod novým koučem představuje méně čitelného soupeře, než bývá u outsidera zvykem.
Tuchel před zápasem v Edenu prozradil, co ho zaujalo na české hře. Kane i Bellingham jsou prý připravení na boj

Tuchel před zápasem v Edenu prozradil, co ho zaujalo na české hře. Kane i Bellingham jsou prý připravení na boj

Zdroj: Bryan Berlin / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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