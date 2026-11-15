Poláci znovu ukazují, jak se dělají kriminálky. HBO Max má mrazivý thriller, který šlape na paty severským hitům

Na HBO Max nedávno dorazil temný polský kriminální seriál s příhodným názvem Trýzeň, natočený podle knihy Roberta Małeckého, která zatím nevyšla v českém překladu. Je ale možné, že se jí časem dočkáme, protože seriál má všechno, co má dobrý thriller mít a kvalitou předčí i mnohé severské kousky. Foto: HBO Max
Za
polskou novinkou stojí režisér Łukasz Jaworski a scenáristé Kacper Wysocki a Adam Guziński. Hlavní role ztvárnili Magdalena Cielecka, Łukasz Simlat, Piotr Żurawski, Piotr Jankowski, Piotr Głowacki, Robert Gulaczyk, Katarzyna Bujakiewicz, Aleksander Krupa, Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel a Olgierd Blecharz.
Podle tvůrců je Trýzeň temný příběh o tajemstvích, která přetrvala desítky let, a o minulosti, která nedovolí, aby na ni bylo zapomenuto. Děj seriálu se odehrává v současnosti i v 80. a 90. letech 20. století a vplétá osudy postav do sítě plné nedořčených vět, pocitů strachu a nepříjemných pravd.
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Hlavní hrdinkou seriálu je kontroverzní novinářka Kama Kossowska (
Magdalena Cielecka), která se vrací do svého rodného města Toruň. Její návrat spustí lavinu vzpomínek a otázek, které po léta zůstávaly bez odpovědi.
Když komisař Tomasz Korcz (Piotr Żurawski) znovu otevírá případ zmizení Piotrka (Olgierd Blecharz), Kamina kamaráda z dětství, nebojácná žena se zapojí do vyšetřování. S každou další stopou se hranice mezi minulostí a přítomností začíná stírat a pohřbená tajemství přímo volají po odhalení pravdy.
Hodnocení a recenze
Jak si
mrazivá minisérie vedla u diváků? Na ČSFD má Trýzeň skvělé hodnocení 73 %. „Poláci zase ukazují, že se v kriminálkách vyrovnají severským,“ naznal o seriálu jeden z diváků. Další s ním souhlasil a doplnil, že Poláci tento typ seriálů umějí. Jiný divák ještě zmínil, že tento kousek má vše – jak dobře vystavěný příběh a napětí, tak i dějové zvraty. Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max
Seriál neušel ani filmovým kritikům.
„Trýzeň je dokonalým příkladem toho, že pokud se postaráte o správný tým a budete s knižní předlohou zacházet s úctou, může se na obrazovce zrodit kouzlo. Nejvíc mě však nadchlo to, jak nám byla ta záhada servírována, respektive její části, které musíte poskládat dohromady, abyste zjistili, jak celá věc skončí. Jde o kvalitní kriminální thriller, který diváka zve k ponoru do temnoty. A já tuto výzvu ráda přijímám,“ uvedla Anna Bortniak ze Spider'swebu.
„Toto chladné a ponuré polské kriminální drama o případu pohřešované osoby, jenž byl po třiceti letech znovu otevřen, se vyvíjí pozvolna, ale trpělivým divákům se vyplatí vydržet,“ napsala Joyce Slaton pro Common Sense Media.
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„Trýzeň je nový polský seriál, který dokazuje, že nic takového jako ‚přesycení kriminálními thrillery‘ neexistuje. Proč? Přináší nový způsob vyprávění příběhu a navíc má skvělé herecké obsazení,“ doplnil ještě Sebastian Smyk pro Serialomaniak. Přesto novince dle jeho slov něco chybělo – větší důraz na samotné město Toruň, které je krásné a v knize opis jeho krás nechybí.
Polský seriálový thriller Trýzeň nyní můžete zhlédnout na HBO Max i s českým dabingem.
Zdroje: HBO Max, ČSFD, Wbdpoland, Dziennik, Spider'sweb, Common Sense Media, Serialomaniak