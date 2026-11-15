Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Poláci znovu ukazují, jak se dělají kriminálky. HBO Max má mrazivý thriller, který šlape na paty severským hitům

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na HBO Max momentálně sklízí úspěch polský seriálový thriller Trýzeň (The Torment, Zmora), který si v ničem nezadá s populárními severskými kriminálkami. Šestidílný seriál se odehrává ve dvou časových rovinách a slibuje divákům napětí, mrazivou atmosféru i temná tajemství ukrytá hluboko v minulosti.
Poláci znovu ukazují, jak se dělají kriminálky. HBO Max má mrazivý thriller, který šlape na paty severským hitům

Poláci znovu ukazují, jak se dělají kriminálky. HBO Max má mrazivý thriller, který šlape na paty severským hitům

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:53

Reklama
Další články z Netflixer
Fanoušci Gentlemanů mají důvod ke smutku. Jedna z nejoblíbenějších postav se ve 3. řadě nevrátí
Fanoušci Gentlemanů mají důvod ke smutku. Jedna z nejoblíbenějších postav se ve 3. řadě nevrátí
Netflix má další seriálový klenot. Přehlížená komedie znovu uhranula, obě řady mají 100 % a diváci už volají po další
Netflix má další seriálový klenot. Přehlížená komedie znovu uhranula, obě řady mají 100 % a diváci už volají po další

Nenápadná kanadská komedie Sever na druhou loni překvapila stoprocentním hodnocením od kritiků. Teď se na...

Hvězdu Kriminálky Miami 12 let pronásledoval stalker. Vyhrožoval smrtí i její dceři, nakonec ho usvědčilo použité brčko
Hvězdu Kriminálky Miami 12 let pronásledoval stalker. Vyhrožoval smrtí i její dceři, nakonec ho usvědčilo použité brčko

Herečku Evu LaRue a její dceru terorizoval neznámý muž. Proti telefonátům, sledováním, výhružkám...

Má 80% hodnocení a diváci ho milují. Netflix po šesti letech vrací seriálový klenot, který zná v Česku málokdo, a je to škoda
Má 80% hodnocení a diváci ho milují. Netflix po šesti letech vrací seriálový klenot, který zná v Česku málokdo, a je to škoda

Na první pohled nemají nic společného. Jedna pochází z chudé, silně věřící rodiny, druhá žije v luxusu a na...

Klidně vám rozstřílí okna. Oscarová Jessica Chastain se v novém thrilleru Netflixu mění v neřízenou střelu
Klidně vám rozstřílí okna. Oscarová Jessica Chastain se v novém thrilleru Netflixu mění v neřízenou střelu

Kdo říká, že country nemůže mít pořádně temnou stránku? Netflix už brzy ukáže, že za chytlavými melodiemi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.