Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Mladší generace už mě nepoznává a mně to vyhovuje. Syn Ivety Bartošové popsal, jak se zbavil stínu slavných rodičů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Artur Štaidl oslavil třicítku, podniká s nemovitostmi, hraje v kapele a v televizním rozhovoru poprvé otevřeně promluvil o terapii.
Artur Štaidl

Artur Štaidl

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:09

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Jakub Prachař už to nevydržel a zastal se Sandevy. Porotu StarDance obvinil z osobních antipatií: „Nepatří to do zábavy"
Jakub Prachař už to nevydržel a zastal se Sandevy. Porotu StarDance obvinil z osobních antipatií: „Nepatří to do zábavy"
Zpěvačka, modelka, podnikatelka. Partnerka Sámera Issy má za sebou kariéru, o které málokdo ví. Teď sklízí uznání
Zpěvačka, modelka, podnikatelka. Partnerka Sámera Issy má za sebou kariéru, o které málokdo ví. Teď sklízí uznání

Finalistka soutěže Žena České republiky poděkovala ženě, kterou většina zná jen jako partnerku známého...

Radúz Mácha z Ulice točí milostné scény s mladší kolegyní. Doma ho manželka sama zkouší a pak se zeptá, jak to vypadalo
Radúz Mácha z Ulice točí milostné scény s mladší kolegyní. Doma ho manželka sama zkouší a pak se zeptá, jak to vypadalo

Devětatřicetiletý herec líčí postelovou scénu s jednadvacetiletou kolegyní jako práci pod dekou před...

Nejedla a trestala se cvičením, při každém těhotenství přibrala 20 kilo. Agáta Hanychová přiznala chybu, které se dopouštěla 30 let
Nejedla a trestala se cvičením, při každém těhotenství přibrala 20 kilo. Agáta Hanychová přiznala chybu, které se dopouštěla 30 let

Agáta Hanychová na Instagramu popsala, že skoro třicet let hladověla a tělo trestala cvičením. Ve 41 letech...

Byl Klausův analytik, ona jeho fotografka. Macinka prozradil, jak potkal manželku Moniku. Klaus mu osudový večer dodnes vyčítá
Byl Klausův analytik, ona jeho fotografka. Macinka prozradil, jak potkal manželku Moniku. Klaus mu osudový večer dodnes vyčítá

Petr Macinka doprovázel před pěti lety Václava Klause na debatu s místními podnikateli v Olomouci. Domů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.