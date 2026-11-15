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Kamila už šestnáct let pečuje o druhé. Pečovatelka není služka, říká

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Kamila Černá z Charity Prostějov vstupuje každý den do domácností lidí, kteří se bez cizí pomoci neobejdou. Nakupuje, pomáhá s hygienou či jídlem, zároveň ale sleduje zdravotní stav klientů, řeší nečekané situace a nese odpovědnost za jejich bezpečí.
Kamila už šestnáct let pečuje o druhé. Pečovatelka není služka, říká

Kamila už šestnáct let pečuje o druhé. Pečovatelka není služka, říká

Zdroj: Charita Prostějov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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