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Donuty umí víc než jen cukrovat život: Křehké na povrchu a vláčné uvnitř z trouby i pánve

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Donuty jsou vlastně takové americké příbuzné našich opečených oponek a pánvi se rozhodně nebojí. Tenhle recept je z těch, které nevypadají složitě a opravdu složité nejsou, jen chtějí chvíli klidu na kynutí a pak už šup s nimi do oleje nebo do trouby.
Fotografie k donutům

Fotografie k donutům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Donuty umí víc než jen cukrovat život: Křehké na povrchu, vláčné uvnitř a stvořené ke kávě
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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