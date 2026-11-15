Donuty umí víc než jen cukrovat život: Křehké na povrchu a vláčné uvnitř z trouby i pánve

jsem měl dlouho spojené hlavně s vitrínou v Donuty cukrárně nebo kavárně: růžová poleva, barevné sypání, sladké už od pohledu. Doma se mi ale překvapivě víc osvědčily ty umírněnější. Nadýchané těsto, lehká vůně vanilky a otvor uprostřed, díky kterému mají podle dostupných popisů blíž k americkému příbuznému našich oponek než ke klasickému plněnému . Výhoda je docela praktická. Jednou je můžete hodit do oleje, podruhé do trouby. Obojí má smysl. koblihu
S původem donutů je to trochu zamotané. Podobné recepty se v dohledatelných zdrojích objevují u holandských, amerických i anglických autorů, takže najít jednu úplně první stopu dnes není zrovna . Jistější je spíš základní popis: jednoduché tradiční donut vychází z těsta s moukou, cukrem a droždím a většinou se smaží ve vyšší vrstvě tuku. Při domácí přípravě se vyplatí hlídat hlavně konzistenci. Těsto má být měkké, ne utažené. Jakmile se do něj ze strachu přisype příliš mouky, výsledek bývá těžší a sušší. A u takhle jednoduchého pečiva je to znát hned. Recept na domácí kynuté donuty
Doba přípravy: 1 hodina 40 minut včetně kynutí Co potřebujeme 50 ml vlažného mléka 250 až 300 g hladké mouky 1/2 kostky droždí 1 ks vejce 1 balíček vanilkového cukru 1 lžíce cukru krystal 1 lžíce oleje 4 lžíce řeckého jogurtu 1 lžíce brandy několik kapek vanilkového aroma špetka soli dost oleje na smažení Postup přípravy lahodných donutů
1. Do
vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte cukr krystal a nechte zhruba 10 minut stát. Kvásek by se měl probudit a na povrchu trochu napěnit.
2. Do mísy dejte
250 g mouky, přidejte vejce, vanilkový cukr, jogurt, olej, brandy, vanilkové aroma, sůl a nakonec připravený kvásek. Vypracujte hladké měkké těsto. Pokud se lepí opravdu hodně, dosypte zbylou mouku, ale po částech. Tady se nevyplatí spěchat.
3. Mísu přikryjte utěrkou nebo fólií a nechte těsto kynout asi
1 hodinu. Mělo by viditelně nabýt, ne jen trochu změknout na dně mísy.
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4. Na lehce pomoučené ploše rozválejte těsto na plát silný přibližně
1,5 cm. Vykrojte kolečka a uprostřed menší otvor. Přesuňte je stranou a dopřejte jim ještě 20 až 30 minut klidu.
5. Smažte v rozpáleném
oleji asi 1 až 2 minuty z každé strany, dokud donuty nezezlátnou. Pokud dáváte přednost pečení, rozložte je na plech a vložte do trouby vyhřáté na 180 °C zhruba na 10 až 12 minut.
6. Hotové donuty přendejte na papírovou utěrku, aby se odsál přebytečný tuk. Pak už je můžete jen pocukrovat, případně přelít jednoduchou polevou.
TIP: Smíchejte cukr s trochou skořice a ještě vlažné donuty v něm obalte. Žádná poleva, žádná další miska navíc, žádné velké plánování. V běžné kuchyni docela příjemné řešení. Foto: Cooky.cz, Donuty umí víc než jen cukrovat život: Křehké na povrchu, vláčné uvnitř a stvořené ke kávě Smažit nebo péct?
Fungují obě možnosti, jen je dobré nečekat totožný výsledek.
Smažené donuty mají blíž ke klasice, výraznější povrch a plnější chuť. Pečené donuty jsou lehčí a méně mastné, ale efekt horkého oleje nebo friťáku prostě nepředstírají úplně přesně.
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