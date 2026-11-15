Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pozor při zatápění i čištění komínů. Můžete narazit na nečekané spáče

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S příchodem chladného počasí lidé začínají naplno topit a připravují své domovy na zimu. Právě v tomto období by ale měli dávat pozor také na nečekané obyvatele svých komínů a dalších úkrytů. Své o tom zjistili i kominíci v Praze.
Pozor při zatápění i čištění komínů. Můžete narazit na nečekané spáče

Pozor při zatápění i čištění komínů. Můžete narazit na nečekané spáče

Zdroj: Pražská zvířecí záchranka
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:03

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Měla chuť na husu, tak zavolala policii. Seniorce pomohl strážník s humorem
Měla chuť na husu, tak zavolala policii. Seniorce pomohl strážník s humorem
Václavák se připravuje na návrat tramvají. Nový výstup z metra otevřou příští rok
Václavák se připravuje na návrat tramvají. Nový výstup z metra otevřou příští rok

Proměna Václaváku je stále zřetelnější. Na stavbě nové tramvajové tratě už dělníci pokládají finální...

Roztomilá plší rodinka přišla o domov na Petříně. Na pomoc přispěchali odborníci
Roztomilá plší rodinka přišla o domov na Petříně. Na pomoc přispěchali odborníci

Nečekané drama se odehrálo na Petříně. Při kácení stromu, který byl v havarijním stavu, přišla o svůj domov...

Spor o světelnou závoru v Troji míří k soudu. Praha 8 chce zastavit její instalaci
Spor o světelnou závoru v Troji míří k soudu. Praha 8 chce zastavit její instalaci

Spor o regulaci dopravy v pražské Troji se přesouvá k soudu. Praha 8 podala správní žalobu proti umístění...

Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpadu
Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpadu

Desítky let staré pneumatiky, plasty, sklo i kovové konstrukce. Takový odpad zůstal na březích Slapské...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.