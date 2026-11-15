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Verstappen má jasno, proč Ferrari nevyhrává. Hádku Hamiltona a Leclerca sledoval z první řady

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Ferrari mělo v Mexiku na dosah double, nakonec ale slavil Max Verstappen. „Kdybych byl šéfem týmu, nikdy bych si nevzal dva jezdce číslo jedna, protože pak se dějí právě takové věci,“ prohlásil pilot Red Bullu a rýpl tím do Maranella.
Verstappen má jasno, proč Ferrari nevyhrává. Hádku Hamiltona a Leclerca sledoval z první řady

Verstappen má jasno, proč Ferrari nevyhrává. Hádku Hamiltona a Leclerca sledoval z první řady

Zdroj: Oracle Red Bull Racing / Scuderia Ferrari HP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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