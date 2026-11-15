Verstappen má jasno, proč Ferrari nevyhrává. Hádku Hamiltona a Leclerca sledoval z první řady

Verstappen má jasno, proč Ferrari nevyhrává. Hádku Hamiltona a Leclerca sledoval z první řadyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Verstappen má jasno, proč Ferrari nevyhrává. Hádku Hamiltona a Leclerca sledoval z první řadyZdroj: Oracle Red Bull Racing / Scuderia Ferrari HP
Článek byl publikován 15.11.2026 06:23
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