Znepokojivé chování zákazníků v supermarketech: Prodavačky z Lidlu a Tesca popsaly, co lidé nechávají v regálech

Zákazníci si stěžují na nepořádek v obchodech, sami se ale někdy chovají ještě hůř. Prodavačka popsala, co všechno musí zaměstnanci snášet.
V obchodech se každý den odehrávají situace, nad kterými zůstává rozum stát. Zatímco někteří zákazníci si stěžují na nepořádek v regálech nebo zboží, které není správně doplněné, málokdo přemýšlí nad tím, kdo za podobným stavem někdy skutečně stojí. V naší redakci In-Lifestyle nás zaujal příspěvek prodavačky ze slovenské Žiliny, která se rozhodla popsat, co všechno musí zaměstnanci obchodů řešit. A oslovili jsem i několik českých prodavaček, jestli zažívají v práci podobně nepříjemné chvíle.
Zákazníci ochutnávají jogurty a chlazené potraviny odkládají mezi prací prášky
Prodavačka se svěřila ve facebookové skupině
Nekŕmte nás odpadom, kterou pravidelně sleduje. Přiznala, že s řadou příspěvků o nepořádku v obchodech souhlasí. Zároveň ale upozornila, že za některé problémy si mohou zákazníci sami. Zaměstnanci podle ní pracují za poměrně nízké peníze, často nestíhají ani běžné přestávky, a přesto se snaží udržovat prodejnu v pořádku. Nejvíce ji rozčiluje chování lidí, kteří si z obchodu dělají odkladiště nepotřebných věcí. Jako příklad uvedla zákazníky, kteří si vezmou z chladicího boxu dražší máslo nebo maso za sedm eur, projdou půl prodejny a potom si nákup rozmyslí. Místo aby zboží vrátili na původní místo nebo ho předali zaměstnanci, jednoduše ho odloží třeba mezi prací prášky či hygienické potřeby. Maso nebo máslo pak může několik hodin ležet mimo lednici a nakonec skončit v koši.
Ještě hůře podle prodavačky působí lidé, kteří bez ostychu otevřou jogurt, ochutnají ho a vrátí zpátky do regálu. Zaměstnanci pak nacházejí také načaté lahve limonád nebo roztrhané obaly od chipsů. Často za podobnými případy stojí děti, jejichž rodiče se ale podle ní příliš nezajímají o to, co po nich v obchodě zůstalo. Tím však výčet nekončí. Problémem je také zacházení s ovocem a pečivem. Někteří zákazníci při vybírání jahod nebo hroznového vína přehrabují celé bedýnky, ovoce mačkají a část nechají popadanou na zemi. U pečiva zase ignorují přiložené kleště a sahají na několik kusů, než si vyberou ten, který chtějí. Jednou dokonce prodavačka našla celý rozdrobený chléb odložený mezi sladkostmi. Vyzývá proto, aby se občas zamysleli i nad vlastním chováním.
Lucie Gottová dostala od tatínka miliony: Peníze a pozornost ji však nezměnily, dnes vede skromný život Podobné zkušenosti mají také české prodavačky
Nás v redakci In-Lifestyle zajímalo, jestli se s podobnými případy setkávají také zaměstnanci českých obchodů. Oslovili jsme proto prodavačky z Lidlu a Tesca v hlavním městě a jejich zkušenosti dávají slovenské kolegyni za pravdu, a nejde o ojedinělé případy. I v našich obchodech se najdou lidé, kteří bez problémů odloží chlazené zboží do úplně jiného oddělení, než kam patří. Zaměstnanci pak musí podobné nálezy nejen uklízet, ale také řešit, zda je možné potraviny ještě bezpečně vrátit do prodeje.
Výjimkou nejsou ani rozbalené výrobky, osahané pečivo nebo zboží ponechané na místech, kde ho nikdo nečeká. Jedna z prodavaček například popsala situaci, kdy zákazník nechal chlazený výrobek mezi drogistickým zbožím, přestože místa od sebe dělilo „asi deset kroků“. Další pak zmiňovala případ, kdy dítě do košíku vložilo chlazený dezert obsahující i hračku, čehož si matka všimla až u pokladny, a bez většího uvažování ho strčila do prostoru s papírovými taškami. Po upozornění prodavačky, že tam danou věc nemůže nechat, se ještě rozčílila, že se s tím přece nebude vracet přes půl obchodu.
Foto: Jan Dalecký / In-Lifestyle.cz, Pokladní pás v obchodě
Zajímalo nás také, jak by se v podobné situaci zachovali sami nakupující. V naší redakci jsme proto oslovili čtenáře prostřednictvím rychlé ankety. Z celkových 421 rozeslaných e-mailů z naší databáze se nám vrátilo 71 odpovědí. Z nich jasně vyplynulo, že většina lidí považuje podobné chování za ostudné a sama by se k němu nikdy nesnížila. Někteří čtenáři ale připustili, že se jim občas stane, že si nákup rozmyslí a zboží už nevrátí přesně tam, odkud ho vzali. Zpravidla ho však nechají alespoň v blízkosti pokladen, aby se k němu mohl dostat personál.
„Nikdy bych nenechala maso nebo mléčné výrobky někde v obyčejném regálu. Ale je pravda, že už jsem takto pohozené věci úplně na jiném místě obchodu viděla, je to hrůza.“ – Jana D.
„Stalo se mi, že jsem si něco vzala a potom zjistila, že to vlastně nepotřebuji. Nechala jsem to prodavačce na pokladně, protože jsem už byla v řadě a nechtěla jsem zdržovat.“ – Lenka M.
„Tohle je obyčejná bezohlednost. Prodavačky nemohou hlídat každého zákazníka. Nechápu, proč by kvůli něčí pohodlnosti mělo přijít jídlo nazmar.“ – Tomáš V.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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Prodavačky si postěžovaly na chování zákazníků: Maso hází mezi prací prášky, jogurty ochutnávají přímo v obchodě byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.