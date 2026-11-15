Extrémní vedra mohou ohrozit statisíce životů. Vědci ukázali, kde hrozí nejvážnější následky El Niña

Nový nástroj vědců mapuje zdravotní rizika spojená s extrémním horkem. El Niño může výrazně ovlivnit životy lidí tisíce kilometrů od Pacifiku.
Když se mluví o extrémních vedrech, obvykle nás zajímají teplotní rekordy. Kde naměřili nejvíc stupňů a jak dlouho ještě potrvá vlna veder. Jenže samotná teplota nevypovídá o všem. Stejných 38 stupňů může pro jednoho znamenat nepříjemný den, pro jiného vážné zdravotní riziko. Rozhoduje třeba dostupnost klimatizace, pitné vody nebo možnost zůstat doma.
Horko neohrožuje všechny stejně
Lidské tělo se při vysokých teplotách ochlazuje pocením. Pokud ale vedro trvá dlouho, noci nepřinášejí úlevu a vzduch je vlhký, organismus může přestat zvládat udržovat bezpečnou tělesnou teplotu. Zvlášť ohrožení jsou senioři, chronicky nemocní lidé, malé děti nebo ti, kteří musí pracovat venku. V tom je jeden z největších problémů extrémního horka: nezasahuje všechny stejně. Člověk v klimatizovaném bytě má jiné možnosti než někdo, kdo žije v přeplněném domě bez možnosti ochlazení. A kdo si nemůže dovolit přestat pracovat, nemá ani možnost jednoduše počkat, až se počasí umoudří. Vedro tak odhaluje nejen zdravotní, ale i sociální rozdíly.
Situaci může ovlivnit také El Niño, tedy oteplování povrchových vod v tropické části Tichého oceánu. Změny v oceánu se neomezují jen na jeho okolí. Oceány a atmosféra spolu souvisejí, takže se může změnit proudění vzduchu i rozložení srážek a teplot ve vzdálených oblastech. Někde to znamená větší riziko sucha, jinde vydatných srážek a v některých regionech také vyšší pravděpodobnost extrémního horka. Neznamená to, že El Niño automaticky přinese stejný scénář všude. Jeho dopady se liší podle regionu a místních podmínek. Připomíná nám ale, jak propojený je klimatický systém a že změna v jedné části planety může mít následky o tisíce kilometrů dál.
Upravená předpověď na letošní zimu: Podle meteorologů se máme připravit na teploty, které tu dlouho nebyly
Mapa, která ukazuje víc než teplotní rekordy
Ostatně proto vznikl nástroj El Niño Heat Mortality Tracker od amerického Climate Impact Lab. Dle Daily Star ukazuje, kde by extrémní horko mohlo znamenat největší zdravotní zátěž. Podle jeho odhadů by mohlo být od června 2026 do března 2027 s extrémním horkem spojeno přibližně 857 tisíc úmrtí. Zhruba 373 tisíc z nich připadá na následujících šest měsíců. Vysoká modelovaná rizika se týkají například Nigérie, Indie, Indonésie a Brazílie, uvádí Daily Mail.
Super El Niño’s biggest victims: Ominous map reveals where deadly heat could kill the most people – as scientists warn 370,000 lives are at risk https://t.co/I22VFDjxLz
— Daily Mail (@DailyMail) October 28, 2026
Tato čísla ale nejsou přesnou předpovědí ani seznamem lidí, kteří zemřou. Jde o modelovaný odhad, který má upozornit na oblasti, kde je potřeba jednat včas. V tom je jeho největší smysl. Mapa sama nikoho neochrání, může ale pomoci nasměrovat pomoc tam, kde bude nejvíce potřeba. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali, jaká bude letošní zima.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu ClimateImpactLab, DailyStar, DailyMail, sociální síť X Daily Mail
Článek El Niño může přinést nebezpečná vedra. Mapa ukazuje, kde bude horko největší hrozbou pochází z webu Světkreativity.