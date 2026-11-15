Pettis popsal emotivní odchod z gymu po smrti trenéra Roufuse. Bez něj to nedávalo smysl

Otočka, loket, konec. Takhle skončil 3. října 2025 v Dubaji Magomed Magomedov a Sergio Pettis měl za sebou knockout, o kterém organizace PFL ve výsledkové zprávě napsala, že šlo o první prohru KO nebo TKO v Magomedovově 26zápasové kariéře. Podle MMA Fighting za ním do Dubaje letěl i Duke Roufus, trenér, u kterého byl Pettis od třinácti let. O 14 dní později Roufus zemřel. Pettis se do gymu v Milwaukee dál vracel, jenže tam, kde strávil půlku života, mu najednou nic nesedělo. Redakce MMAmag proto položila vedle sebe jeho dubnový rozhovor pro MMA Fighting a listopadovou výpověď a rozdíl mezi nimi je velký.
Do gymu dál jezdil, jenže uvnitř už něco chybělo
Sergio Pettis je 33letý americký bojovník v bantamové váze do 61 kg, bývalý šampion americké organizace Bellator, s bilancí 25-8. Duke Roufus byl bývalý kickboxerský šampion a zakladatel milwaukeeské akademie Roufusport. Zemřel 17. října 2025 ve věku 55 let, podle oznámení gymu pokojně ve spánku.
Pettis popisuje, že v Roufusportu po trenérově smrti nejdřív zůstal a chtěl pokračovat v jeho odkazu. „Chození do gymu mi prostě nepřišlo správné,“ řekl o té době. Z jeho slov plyne, že problém nebyl v tréninku, ale v tom, co v hale zbylo po člověku, kterého vídal roky každý den.
Výroky zazněly v rozhovoru pro web Bloody Elbow. Redakce MMAmag má k dispozici jejich rekapitulaci, kterou 9. listopadu 2026 zveřejnil server Sherdog. Roufusport v citované rekapitulaci s vlastní reakcí nevystupuje. Proč k odchodu došlo až rok po Roufusově smrti, ukazuje čtveřice dat z oficiálních zpráv PFL a z oznámení o jeho úmrtí.
Mezi posledním rohem a odchodem leží čtyři data
Do prvního zápasu bez Roufuse šel Pettis 11. dubna 2026 na turnaji PFL Chicago. Prohrál s Mitchellem McKeem jednomyslným rozhodnutím, všichni tři rozhodčí viděli zápas 29-28 pro soupeře. Před ním řekl MMA Fighting: „Byl pro mě v podstatě otcovskou postavou od čtrnácti let“. Ke svému nastoupení dodal: „Půjdu tam a udělám to na památku svého trenéra“. Na trenkách měl podle vlastních slov Roufusovo jméno.
V listopadu zní stejný člověk o stejné věci jinak: „Z toho místa jsem už dávno vyrostl a Dukeova smrt mi to ukázala“. Odchod tedy nepřišel jako zkrat po pohřbu, ale po jednom celém kempu a jedné porážce.
|Datum
|Událost
|Pettisovo zázemí
|3. 10. 2025
|PFL v Dubaji, KO Magomeda Magomedova
|Roufusport, Duke Roufus podle MMA Fighting v rohu
|17. 10. 2025
|Úmrtí Dukea Roufuse
|—
|11. 4. 2026
|PFL Chicago, prohra s Mitchellem McKeem
|Roufusport bez Roufuse
|14. 11. 2026
|PFL Dubai, zápas s Jojim Gotem
|podle Pettise nové gymy
Kde přesně Pettis na dubajský zápas trénoval, se z jeho profilu v nejpoužívanější MMA databázi zatím nedozvíte.
Tři nové adresy, o kterých jeho profil zatím mlčí
Pettis podle rekapitulace Sherdogu dělí tréninky mezi Valle Flow Striking v Illinois a milwaukeeské Pura Vida a Wanderley Jiu-Jitsu. „Našel jsem nové parťáky a trenéry, kteří mi teď sedí víc,“ řekl Bloody Elbow. Jde o jeho tvrzení, ne o oznámení organizace.
Evidence tomu zatím neodpovídá. V profilu bojovníka na Sherdogu i na jeho stránce na webu PFL redakce MMAmag ke 13. listopadu 2026 dohledala jako zázemí stále Roufusport. Jak nové složení týmu vypadá v kleci, nikdo neviděl.
Gym je budova, ale drží ho jeden člověk
GLOSA Přestupy mezi gymy se ve scéně obvykle vysvětlují penězi, trenérskými hádkami nebo tím, že bojovník potřebuje nové sparingy. Tady nic z toho neplatí. Pettisův případ ukazuje, že tým často nedrží pohromadě značka na zdi, ale jeden konkrétní člověk v rohu.
Právě proto je dubajský zápas zajímavější, než napovídá jeho pozice na kartě. Poprvé uvidíte Pettise se zázemím, které si poskládal sám.
Dubaj podruhé, tentokrát bez muže, který ho tam dovedl
Z oficiální karty, kterou PFL zveřejnila 27. října 2026, redakce MMAmag vyčetla, že Pettis nastoupí 14. listopadu 2026 na turnaji PFL Dubai proti Jojimu Gotovi. Joji Goto je 30letý japonský bojovník v bantamové váze, PFL u něj uvádí bilanci 21-9-1 a představuje ho jako hvězdu japonské organizace RIZIN. Pettis je i po dubnové porážce v žebříčku bantamové váhy PFL čtvrtý.
Hlavním zápasem večera je obhajoba titulu těžké váhy, Vadim Němkov proti Sergeji Bilostennému. Předkola startují v 18:00 místního času, v Česku tedy v 15:00 SEČ, hlavní karta ve 22:00, v Česku v 19:00 SEČ.
V říjnu 2025 odcházel Pettis z dubajské haly s knockoutem a s trenérem, kterého znal od třinácti. Do stejného města se vrací s rohem, který nikdo zatím neviděl pracovat, a s profilem, kde pořád svítí staré jméno. Kruh se zavírá jinak, než jak se otevřel.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s Pettisovými listopadovými výroky přes rekapitulaci rozhovoru pro Bloody Elbow, kterou 9. listopadu 2026 vydal Sherdog, protože původní text Bloody Elbow se otevřít nepodařilo; všechny citace z angličtiny přeložila redakce. Data a výsledky pocházejí z oficiálních zpráv PFL z 3. října 2025, 7. září 2026 a 27. října 2026, výsledek a bodování zápasu s McKeem ze Sherdog event page a z MMA Decisions, údaje o úmrtí Dukea Roufuse z oznámení Scotta Joffeho a Roufusportu citovaného Sherdogem, FOX6 a CBS58, jehož originál se otevřít nepodařilo. Odstup 14 dní je rozdíl dat 3. října 2025 a 17. října 2025; přepočet času vychází ze vstupních hodnot PFL 18:00 a 22:00 místního času v Dubaji (UTC+4) a středoevropského času (UTC+1), rozdíl 3 hodiny; měny se nepřepočítávaly. Zázemí bojovníka platí ke 13. listopadu 2026, kdy profily na Sherdogu i na webu PFL uváděly Roufusport; u bilance Jojiho Gota je rozpor, PFL uvádí 21-9-1, snippet profilu na Sherdogu 20-9-0, a článek používá údaj pořadatele. Text nezahrnuje veřejnou reakci Roufusportu na odchod ani potvrzení nových gymů jejich vlastními kanály, protože se je nepodařilo dohledat, a neuvádí českou dostupnost přenosu, k níž chybí oficiální oznámení.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek