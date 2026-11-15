Den předtím vtipkoval o červené kartě, pak ji znovu dostal. Denia již nezakrýval frustraci

- Krejčí byl proti Španělsku vyloučen podruhé za měsíc, tentokrát po zásahu videorozhodčího.
- O výsledku rozhodla penalta Álexe Baeny po ruce Lukáše Ambrose a gól Marca Pubilla v nastavení.
- Hložek za stavu 0:1 trefil hlavou břevno.
- Fanoušci na sociálních sítích volají po novém kapitánovi.
- Česko je ve skupině poslední bez bodu, v neděli v Osijeku hraje o záchranu v elitní divizi.
Úsměv z tiskovky se vrátil jako bumerang
Kapitán české reprezentace a obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí měl ještě ve středu na tiskové konferenci dobrou náladu. Na říjnové vyloučení v Oviedu odpověděl s úsměvem: „Na červenou kartu si určitě musíme dát pozor. A já obzvlášť.“
O den později se stal pravý opak. V 72. minutě nestačil na unikajícího střídajícího Roberta Fernándeze a u hranice vápna ho strhl. Černohorský sudí Nikola Dabanović nejdřív vytáhl žlutou kartu, po kontrole u videa ji vyměnil za červenou. Česko tak proti mistrům světa podruhé za měsíc dohrávalo bez svého kapitána.
Horší chvíli si vybrat nemohl. Domácí po přestávce přitlačili, David Zima mířil nad, Lukáš Provod těsně vedle tyče a v 68. minutě Adam Hložek hlavou orazítkoval břevno. „Bohužel chybělo štěstí a ke konci jsme dostali zbytečný gól,“posteskl si útočník.
Denia mluvil o jedenácti, Španělé o jasné kartě
Santi Denia na svého kapitána veřejně neukazoval, jeho slova se ale přeslechnout nedala. „Takové zápasy potřebujete dohrávat v jedenácti,“ poznamenal španělský kouč podle Deníku. Jinak připomínal sílu soupeře. „Hráli jsme proti mistrům světa, takže samozřejmě strašně těžký zápas,“ uvedl.
Na druhé straně o verdiktu nikdo nepochyboval. „Myslel jsem si, že to byla červená karta,“ prohlásil trenér Španělů Luis de la Fuente. Španělský novinář Jonay Amaro to vzal ještě ostřeji: „Jestli tohle není červená karta, tak končím se životem.“
Kritika se valila i z domova. Pod příspěvkem reprezentace na síti X sklidil nejvíc ohlasů návrh vzít Krejčímu kapitánskou pásku. Publicista Luděk Mádl připomněl, že Krejčí je čtvrtým reprezentantem samostatného Česka s více než jednou červenou kartou.
Osijek jako poslední šance
Penaltu, která rozhodla, zavinil v prvním poločase Lukáš Ambros. Po kontrole videa ho míč trefil do ruky a Álex Baena ve 39. minutě nezaváhal. Hosté přitom přijeli bez Yamala a Rodriho, což kolem španělského týmu rozpoutalo bouři kvůli zprávám o Laminu Yamalovi. V šesté minutě nastavení definitivně rozhodl střídající Marc Pubill.
Mistři světa prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době na 43 zápasů. Česko je pod Deniou bez bodu, s pěti porážkami a skóre 2:12. Na lavičce do 84. minuty čekal i Tomáš Souček, který před srazem prozradil zápas, jenž ho v reprezentaci mrzí nejvíc.
Jak vypadala skupina před tímto kolem, shrnuje přehled nominace, výkopu a tabulky Ligy národů. V neděli čeká tým v Osijeku Chorvatsko, které má o tři body víc. Poslední místo znamená sestup z elitní divize a bez výhry se mu Česko nevyhne. Nejspíš to bude muset zvládnout bez kapitána, kterého po červené kartě čeká automatický trest.