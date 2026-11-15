Lampu „Jeptiška“ měl za socialismu skoro každý. Dnes za ni chtějí 4 000 Kč, ale aukce ukazují, že o ceně rozhoduje barva laku a stav chromu

V sálech pražského Uměleckoprůmyslového muzea se letos na podzim opakuje stejná scéna. Návštěvníci procházejí mezi 115 svítidly, zastaví se u kovové lampičky s kloboukovitým stínidlem a nahlas řeknou, že přesně tahle stála u babičky na psacím stole. Kurátorka výstavy Retro lampy Eva Slunečková popisuje, že lidé u většiny exponátů spontánně poznávají kusy z vlastních domácností. „Jeptiška“ z dílny Josefa Hůrky k nim patří a na internetových bazarech mezitím vystoupala k částkám, které by dřívější majitele zaskočily. Jeden z prodejců za ni chce téměř čtyři tisíce. Kolik za ni kupci skutečně dávají, ukazují ukončené aukce. Tam se otevírá zajímavější příběh.
Hůrkova „Jeptiška“: lampa, u které vyrůstaly generace
Přezdívka vznikla podle tvaru. Polohovatelné stínidlo připomíná čepec řádové sestry, nese ho chromovaná tyč a celé svítidlo stojí na těžké kovové základně. Sbírka Muzea umění a designu Benešov eviduje kus jako „Napako, typ 0513 ‚Jeptiška‘“, autorem je Josef Hůrka a dataci uvádí do 60. let. Záznam na portálu
Web umenia udává rozměry zhruba 50 × 17 × 26 centimetrů.
Přesnější časové ukotvení nabízí archiv Národního technického muzea. Fond výrobního družstva Napako Praha pokrývá roky 1927 až 1995 a typ 0513 se objevuje ve fotografické dokumentaci výrobků z let 1961 až 1963. Družstvo vyrábělo svítidla už po roce 1920. Hůrka do něj zamířil v 60. letech, když podnik ukončil produkci ostatních elektrospotřebičů.
Lampy putovaly do obchodů pod jménem podniku, autory nikdo neuváděl. Slunečková proto výstavu chápe jako návrat autorství předmětům, které lidé dobře znají, ale nevědí, kdo je vymyslel. Podle jejích slov přitom podobné lampičky dodnes leží v obývácích, na půdách i v garážích.
Výstava Retro lampy potrvá do 17. listopadu 2026 a Hůrku řadí mezi patnáct představených tvůrců. Sériově vyráběné stolní, stojací i závěsné lampy z 50. až 80. let se tak ze skříní a sklepů přestěhovaly do muzejních vitrín. Inzerát za 3 999 Kč proti aukčnímu kladívku
Nejodvážnější cenovka současného trhu visí na Sbazaru a souběžně na Bazoši. Pražský prodejce nabízí žlutou „Jeptišku“ za 3 999 Kč a vyzdvihuje původní chrom ve velmi dobrém stavu i čitelné označení typu 0513. Inzerát tím ukazuje strop, na který dnes prodejci míří.
Prošli jsme ukončené nabídky na Aukru, kde je vidět, zda se kus prodal, kolik lidí přihazovalo a kde se licitace zastavila. V dohledaném vzorku vypadá vývoj takto:
Datum ukončení Cena Výsledek 27. 5. 2025 291 Kč prodáno, pět přihazujících 2. 7. 2025 1 890 Kč bez příhozu 23. 7. 2025 1 790 Kč bez příhozu 10. 8. 2025 1 490 Kč bez příhozu 31. 8. 2025 999 Kč prodáno, jeden přihazující 14. 2. 2026 1 370 Kč prodáno, kus „vhodný na repas“
Prostřední řádky vyprávějí celé léto jednoho prodejce. Žlutou funkční lampu ze 60. let s drobně poškozeným lakem a barevnými skvrnami na základně nabízel nejprve za 1 890 Kč. Nikdo se nepřihlásil. O tři týdny později zkusil 1 790 Kč, v srpnu 1 490 Kč a teprve při 999 Kč našel kupce. Mezi první a poslední cenovkou zmizela téměř polovina.
Za pozornost stojí i únorový prodej. Kus, který prodávající sám označil za vhodný k renovaci, odešel za 1 370 Kč, tedy dráž než zachovalejší, avšak flekatá lampa z konce léta. Vysvětlení se nabízí ve zjevné původnosti a čitelném značení 0513, které kupci nejspíš cení víc než okamžitou použitelnost. Barva sama o sobě rozhodující roli nehraje. Obě porovnávané lampy, nejdražší inzerát i opakovaně neprodaný aukční kus, jsou žluté.
Podle nás „Jeptiška“ funguje jako malý test domácí půdy. Peníze v ní dřímou, cenu však určuje souběh rozpoznatelného tvaru, dohledatelného autora, nedotčeného továrního povrchu a kupce, který je za to ochoten zaplatit. Chybí-li kterýkoli z těchto dílků, sjíždí částka ke stovkám.
Jak poznat pravou Napako 0513 a čeho se na ní bát
Než prodávající stanoví částku nebo kupující sáhne do peněženky, vyplatí se lampu podrobně prohlédnout. Muzejní záznam a popisy z inzerátů nabízejí spolehlivé vodítko:
Značení: štítek nebo nápis Napako a číslo typu 0513. Pokud chybí, poctivější formulace zní „pravděpodobně typ 0513 podle tvaru“. Konstrukce: kovová základna, chromovaná tyč a polohovatelné stínidlo ve tvaru čepce. Rozměry by se měly blížit muzejním údajům kolem půl metru výšky. Chrom: hledejte korozi, odlupování a zašlost. Podezřele zrcadlový lesk může prozrazovat přeleštění nebo dodatečné pochromování. Lak: drobné oděrky a přirozená patina snesou srovnání s originálem. Přelakování či neodborné přebroušení hodnotu sráží citelně. Klouby a stínidlo: promáčknutí, uvolněné spoje nebo stopy po hrubém zásahu kupce odradí. Soulad dílů: patina by měla působit jednotně. Výrazně novější tyč vedle vybledlé základny napovídá, že kus někdo skládal z více lamp.
Aukční série z léta 2025 ukazuje, jak málo stačí. Pouhé drobné poškození laku a skvrny na podstavci srazily lampu z 1 890 Kč na necelou tisícovku. Bez fyzické prohlídky nebo detailních fotografií nikdo původnost všech součástí nepotvrdí. U dražších kusů proto dává smysl názor zkušeného renovátora.
Než ji po letech na půdě zapojíte do zásuvky
Lampa z 60. let skrývá více než šedesát let starou kabeláž. Hasičský záchranný sbor upozorňuje, že požár dokáže vyvolat i obyčejná lampička, a radí kontrolovat přívodní šňůru, kryt a případný zápach spáleniny. Na webu
Hasičského záchranného sboru ČR hasiči doporučují svěřit opravy a zásahy do elektroinstalace odborníkům a při jakékoli pochybnosti nechat spotřebič prověřit servisem.
U „Jeptišky“ to platí dvojnásob: nezapojujte ji naslepo. Zkřehlá izolace, prodřený kabel nebo uvolněná objímka představují reálné riziko. Výměna kabeláže přitom sběratelskou hodnotu nijak zásadně neohrozí, pokud elektrikář nesáhne na lak a chrom. Původní šňůru se vyplatí uschovat. Některým kupcům na ní záleží.
Kolik si říct, když „Jeptišku“ najdete doma
Nejrozumnější cesta k realistické částce vede přes Aukro. Stačí nastavit filtr na ukončené nabídky a oddělit položky s výsledkem „prodáno“ od těch, u kterých svítí „nikdo nezakoupil“. Následně stačí porovnat svůj kus s prodanými v několika ohledech: stav chromu, zachovalost laku, přítomnost štítku a kompletnost. Inzeráty na Sbazaru a Bazoši odrážejí přání prodejců, proto je berte jako horní aspiraci, nikoli jako měřítko.
Z dohledaných transakcí vychází pro slušně popsaný kus startovní pásmo zhruba 999 až 1 370 Kč. Vyšší částky má smysl zkoušet jen u mimořádně zachovalého originálu s dobrými fotografiemi a čitelným typovým označením. Rozumná je i trpělivost, protože muzejní a mediální pozornost kolem výstavy v UPM může zájem o československá svítidla posílit. Dá se čekat, že běžné kusy zůstanou v řádu stovek až nižších tisíců, zatímco výjimečné exempláře se k vysněné čtyřtisícovce mohou postupně přibližovat.
Pro srovnání: Sbazar při vyhledání značky Napako nabízí lustry a lampy v rozpětí od 2 000 do 14 000 Kč. Jde o jiné modely, páry či rozměrnější svítidla a opět o požadované, nikoli zaplacené částky. I tak dokládají, že lampy z dílen tohoto družstva si našly vlastní sběratelský okruh.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková