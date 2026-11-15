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Jan Urban: Andreji Babišovi v míru. Slovo k 17. listopadu

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KOMENTÁŘ. Jsme občané této země. Tvoříme její důstojnost i bohatství – a nechceme se stydět. Chceme cítit hrdost a jsou nás miliony. K tomu ale potřebujeme důvěryhodné, poctivé a rovné politiky. Nemáme je. Pane Babiši, jste předsedou vlády, která je odpovědná za všechny z nás. Vaší ústavní i politickou povinností je nás spojovat, ne rozeštvávat.
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Zdroj: Andrej Babiš po jednání vlády. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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