Kaiser kritizuje Českou televizi, ale teď si vzal na mušku i herce. Zpochybnil nejen jejich inteligenci

Oldřich Kaiser překvapil svým otevřeným postojem k televizním poplatkům a nešetřil herecké kolegy. V krátkém videu, které se šíří sociálními sítěmi, jim pořádně vyčinil.
Oldřich Kaiser se postaral o pořádný rozruch. Herec se v poslední době otevřeně vyjadřuje k debatě o televizních poplatcích a neskrývá, že stojí na straně jejich odpůrců. Nyní se na sociálních sítích šíří krátké video, ve kterém si nebral servítky ani vůči vlastním hereckým kolegům. Na In-Lifestyle nás zaujalo především jeho nekompromisní vyjádření, které už stihlo vyvolat pořádně bouřlivé reakce.
Kaiser se pustil do vlastních hereckých kolegů
Oldřich Kaiser se v posledních dnech dostal do centra pozornosti kvůli svému postoji k televizním poplatkům. Zatímco řada známých osobností se staví za jejich zachování, herec dal jasně najevo, že s tímto názorem nesouhlasí. Svůj postoj navíc neskrývá a dokonce se kvůli němu objevil na veřejné akci, kde se setkal s lidmi, kteří mají na financování veřejnoprávních médií podobný názor.
Kaiser svůj postoj později podrobněji vysvětlil také v rozhovoru pro Deník N. Fungování veřejnoprávních médií hodnotí velmi kriticky a České televizi vyčítá hlavně způsob, jakým informuje. Podle svých slov se ze zpráv nic nedozví a její zpravodajství nepovažuje za objektivní. Přiznal také, že má pocit cenzury. Jeho nesouhlas s televizními poplatky tak není jen jednorázovým výrokem, ale souvisí s širší nedůvěrou k veřejnoprávní televizi.
Jan Hrušínský si postěžoval na Babiše: Šílený účet za elektřinu jeho divadla je prý chyba premiéra
Ve videu, které nyní koluje po sociálních sítích, Kaiser nejprve poděkoval Janu Šnajdrovi za informace, které během setkání zazněly. Potom se ale pustil do mnohem ostřejšího hodnocení. „Herci jsou blbí. Vůbec se o to jaksi nezajímají,“ prohlásil bez zbytečného obalu. Přiznal také, že jeho vlastní vyjádření proti poplatkům vyvolalo takovou pozornost, až ho to samotného překvapilo. Zároveň ale dodal, že svého vystoupení nelituje. Jak uvedl, už měl dost toho, jak se s ním zachází.
Jedni mu tleskají, druzí pochybují o jeho úsudku
Kaiserova slova pochopitelně nezůstala bez odezvy. Pod příspěvky se objevila řada komentářů a je zřejmé, že herec si získal podporu části veřejnosti. Lidé oceňují především to, že se nebojí říkat svůj názor, přestože se tím může dostat do konfliktu s některými kolegy z uměleckého prostředí. „Charakter, pan Oldřich Kaiser,“ napsala jedna ze sledujících. Další zase vzkázala: „Jste super pane Kaiser“ a další mu za jeho vystoupení poděkovali.
Někteří diskutující se dokonce domnívají, že herec řekl nahlas to, co si ostatní netroufnou vyslovit. Objevily se také komentáře, které jeho vystoupení spojují s odvahou postavit se většinovému názoru. Ne všichni ale Kaiserovi fandí. Některé reakce byly výrazně kritičtější a objevily se i osobní útoky na jeho adresu. Jeden z komentujících zpochybnil jeho úsudek a označil ho za zmateného starce. Další komentující zase naznačovali, že si herec svým postojem může zavřít dveře v uměleckém prostředí. Sám Kaiser ale zatím dává najevo, že si za svými slovy stojí. Ať už s ním lidé souhlasí, nebo ne, jedno se mu upřít nedá: dokázal rozpoutat debatu, která se zdaleka netýká jen televizních poplatků.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Oldřich Kaiser si bez servítek podal české herce. Zpochybnil ČT i inteligenci svých kolegů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.