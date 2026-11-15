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Ruská chlouba opět v troskách: Kreml ztratil Su-57, letos už čtvrtý. Shořel ještě na základně při startu

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Dennívýzva
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Nejmodernější ruský stíhací letoun vzplanul 29. října v Achťubinsku ještě před vzletem, při spouštění motorů. Za rok 2026 jde už o čtvrtou veřejně doloženou ztrátu tohoto typu.
Su-57

Su-57

Zdroj: Letectvo Ruské federace
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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