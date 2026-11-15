Jakub Prachař už to nevydržel a zastal se Sandevy. Porotu StarDance obvinil z osobních antipatií: „Nepatří to do zábavy"

Zatím poslední soutěžní večer StarDance XIV tančila herečka Sara Sandeva s tanečníkem Dominikem Makovcem slowfox. VIPŽivot zaznamenal, že porota nijak zvlášť nějásala a dala páru 26 bodů. Skončili pátí ze šesti, horší byl jen Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou. Manžel herečky Jakub Prachař je téměř pokaždé v hledišti. V rozhovoru pro Prostor X na Reflexu přiznal, že při sledování soutěže „trpí“. Ne kvůli tanci jeho vyvolené. Ale kvůli tomu, co přichází od porotcovského stolu.
Co přesně Prachař řekl
Prachařova kritika nezazněla jako jednorázový výbuch, ale jako postupně formulovaný postoj. V Prostoru X mluvil o tom, že mu vadí, když hodnocení sklouzává od konstruktivní zpětné vazby ke srážení. Naznačil, že do známkování místy vstupují osobní spory. „Tyhle soutěže jsou někdy nespravedlivý. Můžou se tam objevit i některé osobní animozity, který si myslím, že do televizní zábavy vůbec nepatří. Třeba letos si myslím, že se to ve StarDance trošku stalo,“ uvedl herec. Konkrétního porotce veřejně nejmenoval. Zmínil ale Richarda Genzera, byť v žertovném tónu: pokud si to Genzer „nevezme k srdci“, prý mu „propíchne gumy“.
Prachař není jediný, kdo nízké známky zpochybňuje. Po pátém večeru se na Život v Česku ozval Jan Onder, dvojnásobný vítěz StarDance: „Ty nižší známky mě popravdě překvapují.“ Na páru oceňuje čistotu, eleganci, souhru a „energické, mladé tancování“. Onderův hlas má v kontextu soutěže váhu, parket StarDance zná zevnitř. Zároveň je fér dodat, že úplně nezúčastněný pozorovatel není: v roce 2008 vyhrál s Danou Batulkovou, tchyní Sandevy. I tak je jeho veřejné vyjádření neobvyklé. Bývalí soutěžící se do hodnocení aktuálního ročníku většinou nemíchají.
Důkaz chybí, pocit sílí
Oficiální pravidla hlasování StarDance XIV popisují standardní mechanismus: porotní známky se převádějí do pořadových bodů, divácké hlasy stejně, obě složky mají váhu padesát na padesát. Při shodě rozhodují diváci. A ti také dávají svůj pocit křivdy najevo. Pod články píšou: „Porota je očividně zasedlá,“ „Nemají jim skoro co vytknout a pak jim dají šest bodů.“ Podobnou dynamiku StarDance zažila v roce 2018, kdy Roman Vojtek veřejně protestoval proti nízkým bodům pro Veroniku Arichtevu, i v roce 2024, kdy přísné hodnocení Lucie Vondráčkové vyburcovalo fanoušky k masovému posílání hlasů. Vzorec se opakuje: čím tvrdší porota, tím silnější mobilizace publika.
Pátý večer byl jubilejní, nikdo nevypadl, všech šest párů pokračuje a body se přenášejí do šestého kola 14. listopadu. Disciplinárně Sandevě slova Prachaře ublížit nemohou. Reputačně je to sázka: část publika může Prachaře vnímat jako zaujatého manžela, část se za Sandevu postaví ještě hlasitěji. Diváci přitom mají k dispozici až 30 hlasů za kolo, přes SMS, aplikaci i web, každý za 19 korun. Prachař nepřinesl důkaz manipulace. Artikuloval ale něco, co už část publika i jeden respektovaný insider soutěže cítí, že mezi dojmem z parketu a čísly na tabulích je mezera, kterou samotný tanec nevysvětluje. Odpověď může dát jen porota.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová