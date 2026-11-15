Hračky z ČSSR se draží za statisíce. O ceně rozhoduje provedení od Dubeny, jejíž plasty stárnou jinak než konkurenční ITES

Pondělí 13. května 2024, večer, 20:37:11. V tu chvíli se uzavřela aukce, která zaskočila i ostřílené sběratele. Celoplastový tatrovácký náklaďák s výkyvnými nápravami a původní krabicí změnil majitele za 235 000 Kč. V květnovém přehledu nejdražších položek Aukra a serveru Sberatel.info obsadil třetí místo napříč všemi kategoriemi. Předběhl ho jen motocykl Jawa 500 OHV Rumpál Special z roku 1933 za 1 110 000 Kč a tanzanit za 280 000 Kč. Hračka tedy porazila většinu starožitností, mincí i obrazů toho měsíce. Statisícovou cenu ale nenese každá tatrovka z dětského pokoje. Rozhoduje přesná kombinace výrobce, provedení a zachovalosti, kterou jsme rozebrali na dohledaných aukcích.
Rekordní Tatra 813 od Dubeny: co přesně kupec zaplatil
Podle popisu na Aukru šlo o celoplastový model z řady „velká vozidla“. Prodejce zdůrazňoval, že korpus nemá praskliny. Přiznal horší čelní sklo, nápravy však zůstaly pohyblivé a výkyvné, tedy přesně tak, jak je navrhl výrobce. K tomu krabice o rozměrech 28 × 10 × 10 cm, u hraček starých přes půl století vzácnost sama o sobě.
Cenu podle nás vyšponovala i důvěra. Nabídku zveřejnil ověřený profil s vysokým hodnocením, za nímž stojí kamenný obchod Antik & Sběratelský svět na Vinohradské 97 v Praze. Vydražitel si mohl kus osobně prohlédnout a převzít. U položky za čtvrt milionu takový detail rozhoduje o tom, jestli zájemce přihodí další desetitisíce, nebo raději vycouvá.
Sběratelské zdroje navíc uvádějí, že Dubena vyráběla tento model jen krátce. Úzká série by vysvětlovala, proč se kompletní kusy objevují tak sporadicky a proč se kolem nich strhne přihazovací bitva.
Stejný náklaďák, jiná cenová liga: ITES a KDN v číslech
Jak propastný rozdíl dělí raritu od běžného exempláře, ukazuje druhá Tatra 813, tentokrát od ITES. Model na bowden skončil 10. února 2026 na Aukru za 4 610 Kč. Přihazovalo pět lidí. Prodejce ho označil za pěkný starý originál, ovšem s poznámkou „nezkoušeno“ a bez výslovné zmínky o krabici.
Ještě níž leží hračky, které se v sedmdesátých a osmdesátých letech prodávaly ve velkém. Srovnání dohledaných prodejů:
Hračka Výrobce Cena Datum Tatra 813, celoplastová, s krabicí Dubena 235 000 Kč 13. 5. 2024 Tatra 813 na bowden ITES 4 610 Kč 10. 2. 2026 Autobus Karosa ŠD 11 (podle přehledu AreCenze) ITES 3 079 Kč 20. 10. 2026 Sanitka Škoda 1203, starší verze s vybavením KDN 2 600 Kč 25. 1. 2026 Autodráha s krabicí a transformátorem (nabídka) ITES 2 400 Kč září 2026 Sanitka Škoda 1203 KDN 446 Kč 7. 9. 2026
Dvojice sanitek KDN dokládá, že ani značka sama o sobě cenu neurčuje. Totožný model Škody 1203 se jednou prodal za 446 Kč, podruhé za 2 600 Kč. Dražší exemplář měl dochovanou rezervu, anténku i maják. Pro představu o širším trhu: první číslo Čtyřlístku vyneslo v květnu 2024 celkem 53 460 Kč a Foglarovi Hoši od Bobří řeky 42 200 Kč. Ani tyto ikony se k Dubeně nepřiblížily.
Dubena, ITES, nebo KDN? Rozpoznání varianty rozhoduje o nulách
Tatra 813 existovala v několika podobách a laik je snadno zamění. Sběratelský katalog
StareHracky.cz, komunitní databáze nadšenců bez ambice oficiálního archivu, popisuje u ITES dvě základní linie. Bowdenová verze se objevila zhruba v roce 1980, setrvačníková přibližně o pět let později.
Bowdenový model kombinoval plastovou karoserii s plechovým podvozkem, motorkem a převody. Ovladač nesl dvě tlačítka pro jízdu vpřed a vzad, volantem se zatáčelo doprava i doleva. Krabice se lišily podle pohonu, katalog eviduje různé barvy, odlišná kola a disky a dokonce prototypovou hnědou verzi vyobrazenou na obalu. Pestrost variant zřejmě plynula z vývojových úprav, kolísající dostupnosti dílů a barevných sérií.
Dubena naproti tomu vsadila na celoplastovou konstrukci bez motoru. Kdo tedy na půdě objeví Tatru s kabelem a ovladačem, drží téměř jistě výrobek ITES. Celoplastový kus bez mechaniky, s výkyvnými nápravami a značkou Dubena, si zaslouží pozornější zkoumání.
Označení výrobce hledejte na spodku hračky, na podvozku, uvnitř kabiny či korby, na ovladači a pochopitelně na krabici. U ITES pomůže i konstrukce: bowdenový vývod, typ kol a uspořádání podvozku.
Kontrolní seznam: co prověřit, než hračku nabídnete
Sběratel Josef Jelínek pro Blesk připomněl, že krabice v ceně hrají roli, byť na nich ne každý kupec trvá. Mezi dalšími činiteli hodnoty jmenuje stav, variantu, značku a kulturní význam. V praxi se vyplatí projít tyto body:
Výrobce a model: nápis na spodku, podvozku nebo obalu, přesné pojmenování typu. Verze: pohon (bowden, setrvačník, bez pohonu), barva, typ kol a disků. Kompletnost: drobné díly jako anténky, majáky, rezervy či zrcátka. Krabice: originální obal, jeho čitelnost, natržení a vybledlost. Funkčnost: u ITES motorek, převody, kabel a ovladač. Stav plastu: praskliny, zažloutnutí, lepkavost, deformace. Původnost dílů: dobové součástky versus pozdější náhrady a přelakování.
Pak přichází srovnání s trhem. Aktivní inzerát na Bazoši nebo ve facebookové skupině ukazuje přání prodávajícího. Skutečnou cenu dokládá až ukončená aukce s datem, finální částkou a počtem přihazujících. Na Aukru proto hledejte přesný název výrobce i modelu, filtrujte skončené nabídky a porovnávejte jen stejné provedení v obdobném stavu. Odborné vodítko nabídne Muzeum autíček na zámku Příseka u Jihlavy, které shromažďuje přes 11 500 exponátů, převážně československých modelů 20. století, nebo zkušení prodejci starých hraček. U cennějšího kusu stojí za to vyžádat si písemné vyjádření.
Při prodeji Aukro radí fotit za denního světla na neutrálním pozadí, ze všech úhlů včetně spodku a s měřítkem, třeba pravítkem či mincí. Vady patří do snímků i do popisu, chrání to před pozdějšími spory. Rekordní Dubena se ostatně prodala i s přiznaným horším čelním sklem.
Plast stárne potichu: jak sběratelský kus uchránit
Hodnota se dá ztratit i ležením ve skříni. Podle Kanadského konzervátorského institutu (Canadian Conservation Institute) světlo a UV záření narušují polymer, barviva i stabilizátory, takže plast žloutne, křehne a praská. Australský konzervátorský institut AICCM k tomu přidává povrchový výkvět, deformace a lepivost, které urychluje kolísání teploty a vlhkosti.
Půda se střídáním letního žáru a zimního mrazu proto patří k nejhorším úložištím. Vlhký sklep jakbysmet. Ideální je suché a stinné místo se stálou teplotou. Lepkavé nebo zapáchající kusy uložte odděleně, aby nepoškodily sousední předměty. U modelů ITES k degradaci plastu přistupuje koroze plechového podvozku a únava mechaniky.
S čištěním opatrně.
Kanadský konzervátorský institut doporučuje nečistit vůbec, pokud prach předmět aktivně nepoškozuje. Jinak nasucho štětcem, vysavačem nebo jemným otřením, bez rozpouštědel, bělidel, saponátů, vosků a gum. Renovace, výměna dílů a nový lak mohou u sběratelských hraček hodnotu srazit dřív, než je majitel stihne nabídnout. Rychlý prodej dává smysl tehdy, když plast začíná praskat nebo lepit. Stabilní kompletní kus naopak snese pomalejší posouzení.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková