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Hračky z ČSSR se draží za statisíce. O ceně rozhoduje provedení od Dubeny, jejíž plasty stárnou jinak než konkurenční ITES

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Plastová Tatra 813 od Dubeny se na Aukru vydražila za 235 000 Kč. O hračku, kterou kdysi děti vozily po koberci, se přetahovalo šestnáct zájemců.
Hračky z ČSSR se draží za statisíce. O ceně rozhoduje provedení od Dubeny, jejíž plasty stárnou jinak než konkurenční ITES

Hračky z ČSSR se draží za statisíce. O ceně rozhoduje provedení od Dubeny, jejíž plasty stárnou jinak než konkurenční ITES

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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