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U dálnice D11 byl objeven jeden z největších pokladů Česka. Poctivý nálezce dostal 2 000 000 Kč

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Náhodný kolemjdoucí na poli nedaleko dálnice D11 na Pardubicku v roce 2015 narazil na kousky kovu, které archeologové později označili za poklad století. Pod zemí se ukrývaly stovky stříbrných mincí starých více než tisíc let.
U dálnice D11 byl objeven jeden z největších pokladů Česka. Poctivý nálezce dostal 2 000 000 Kč

U dálnice D11 byl objeven jeden z největších pokladů Česka. Poctivý nálezce dostal 2 000 000 Kč

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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