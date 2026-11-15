Stát hledá kupce pro luxusní zámek u Prahy. Cenu výrazně snížil a nabízí několik dalších nemovitostí

Historické sídlo nedaleko Prahy hledá nového majitele za zlomek původně požadované částky. Vedle něj nabízí stát i další zajímavé nemovitosti.
Koupě zámku nutně nemusí být jen snem pohádkových boháčů. Stát totiž prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s železnou pravidelností
nabízí nemovitosti, které už zkrátka nepotřebuje. Některé se prodávají v elektronických aukcích za miliony, jiné ale představují skutečně mimořádné investiční příležitosti. Největší pozornost aktuálně přitahuje zámek Štiřín, jehož cena se oproti prvnímu pokusu o prodej propadla o více než 80 %, což je neskutečný propad. Štiřín za 649 milionů? Původně stál přes tři miliardy
Barokní zámek Štiřín v obci Kamenice, přibližně 25 kilometrů od Prahy, patří momentálně k nejvýraznějším nemovitostem v nabídce státu. Jeho areál
zahrnuje nejenom historickou budovu z 18. století, ale také anglický park a opravdu rozsáhlé zázemí. V minulosti tady fungoval hotel, restaurace, wellness centrum, dokonce i golfové hřiště.
Při prvním pokusu o prodej v roce 2024 stanovil původně stát minimální cenu na 3,3 miliardy korun. Nyní je požadovaná částka výrazně nižší, a sice 649 milionů korun.
Aukce se uskuteční 2. a 3. prosince 2026. Zájemci musí nejpozději 1. prosince složit kauci 20 milionů korun, uvádí ÚZSVM. Snížení ceny ale ještě neznamená, že jde o jednoduchou koupi. U podobně rozsáhlého historického objektu je nutné počítat s náklady na provoz, údržbu, případné opravy a respektování památkových omezení.
Snížení důchodového věku na 65 let: Aleš Juchelka odhalil, kdy přijde očekávaná změna Bezdružice: barokní sídlo s lesoparkem za 45 milionů
Přece jen dostupnější variantou je zámek Bezdružice na Tachovsku. Jeho vyvolávací cena teď činí 45 milionů korun a součástí prodeje je také lesopark o rozloze přibližně 1,7 hektaru.
Historie objektu sahá až do 13. století, kdy na jeho místě stával středověký hrad. Současnou barokní podobu pak získal v 18. století. Foto: Uživatel Jik jik / Creative Commons / CC BY-SA, Zámek Bezdružice
Zámek prošel několika rekonstrukcemi. Při poslední větší úpravě v roce 2014 v něm vznikly ubytovací pokoje, zázemí pro restauraci a vinárnu,
obnovená kaple i menší wellness centrum. Aukce proběhne 8. a 9. prosince 2026. K účasti je však nutné složit kauci 4 miliony korun, a to nejpozději 7. prosince, popisuje ÚZSVM. V nabídce jsou také domy a rozsáhlé areály
Zajímavé příležitosti se ale netýkají jenom zámeckých objektů. V nabídce státního majetku lze najít také nemovitosti s podstatně nižší pořizovací cenou:
Areál v Nových Domcích u Rozvadova: Za minimálně 39,99 milionu korun stát nabízí rozsáhlejší komplex bývalého výchovného ústavu. Zahrnuje několik budov, garáže, technické objekty i pozemky. Aukce je naplánována na 26. a 27. ledna 2027. Dům v Horních Albeřicích: Nemovitost v Krkonoších včetně přilehlých pozemků má vyvolávací cenu 6,2 milionu korun. Aukce se uskuteční 24. a 25. listopadu 2026. Zemědělská stavba v Lipí u Manětína: Pro zájemce o levnější nemovitosti je v nabídce také objekt s minimální cenou 819 950 korun. Aukce proběhne v prosinci.
Buďte ale pozorní, nízká vyvolávací cena nemusí automaticky znamenat výhodnou investici. Zvláště u starších objektů je důležité prověřit technický stav budov, právní vztahy k pozemkům, přístupové cesty a možnosti budoucího využití. U historických staveb je navíc potřeba počítat
s případnými omezeními vyplývajícími z památkové ochrany. Zájemci by si měli předem prostudovat aukční podmínky, prohlédnout nemovitost a připravit dostatečnou finanční rezervu. Samotná vyvolávací cena totiž představuje pouze začátek. Skutečné náklady na převzetí a následný provoz mohou být mnohem vyšší. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o zajímavých nabídkách domů od státu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
ÚZSVM, ÚZSVM, Oficiální aukční portál, Instagram televizninoviny
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Nabídka, která se už nebude opakovat: Stát prodává luxusní nemovitosti za zlomek původní ceny pochází z webu Světkreativity.