Matka čekala na rozsudek, ale úřad ho požadoval dříve. Po přezkumu získala přes 63 tisíc korun na bydlení

Nájemní smlouva platila od 25. dubna. O obě dávky požádala 28. srpna zpětně od konce května. Úředníci posuzovali také to, z čeho rodina žila před nastěhováním. Za první tři měsíce roku žena neměla příjem a nedostávala ani výživné na dítě. V původním řízení se pro ni stalo překážkou právě to, že se během jara přestěhovala. Potřebovala přispět na nájem v bytě, za který v prvním čtvrtletí ještě nic neplatila.
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Pro nový byt přitom existoval jiný výpočet
Tehdejší pravidla počítala i s rodinou, která v rozhodném období na nové adrese nebydlela. Pro výpočet bylo možné použít osmdesát procent normativních nákladů. Po ženě tedy nebylo třeba chtít, aby předložila výdaje za bydlení v době, kdy ještě nebyla nájemkyní. Navíc doložila, že od 27. května měla za plyn hradit zálohy ve výši 600 korun. Podobně se mohla vyřešit i otázka jejích příjmů. Skutečnost, že je vedená mezi uchazeči o zaměstnání, si úřad uměl ověřit ve vlastní evidenci.
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Návrh k soudu podala devět dní před žádostí o dávky
Když úřad požádal o doložení úpravy péče a výživného, soudní řízení teprve běželo. Matka se na soud obrátila 19. srpna. Při podání žádostí o dávky tedy mohla doložit, že se věcí soud zabývá, nemohla však přinést rozsudek. Podle následného šetření ochránce práv ani nebylo potřeba na rozhodnutí soudu čekat. Úřad měl při posouzení dávky zohlednit skutečnou situaci dítěte a matky. Místo toho v září odeslal dvě výzvy k doplnění podkladů a na konci října následovala dvě zamítavá rozhodnutí.
Žena měla už od června datovou schránku. Výzvy z 11. září přesto úřad poslal poštou a zásilky skončily v její poštovní schránce. U samotných rozhodnutí byl postup jiný. Obě nesou datum 29. října a do datové schránky byla doručena o dva dny později. Žena se proti nim neodvolala. K nákladům na nový byt i k požadavku na soudní rozhodnutí se tak úřad vrátil až po zásahu ochránce.
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Příspěvek na bydlení přišel v červenci
Po přezkumu úřad přiznal obě dávky za květen až září 2024. Příspěvek na bydlení za těchto pět měsíců činil 63 650 korun. Celá částka odešla 16. července 2025 na účet, který žena uvedla v žádosti. Na přídavku na dítě jí přiznal dalších 4 430 korun. Část přídavku dostala na účet, peníze za červenec až září jí úřad poslal poštovní poukázkou. Pracoviště také proškolilo zaměstnance, aby při příštím doručování nejprve ověřili, zda mohou zásilku poslat do datové schránky.
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