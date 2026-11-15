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Matka čekala na rozsudek, ale úřad ho požadoval dříve. Po přezkumu získala přes 63 tisíc korun na bydlení

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Žena se přestěhovala s dítětem do nového bytu a v srpnu 2024 požádala o pomoc s nájmem i o přídavek na dítě. Úřad práce po ní chtěl mimo jiné rozhodnutí soudu, ačkoli návrh na svěření dítěte do péče podala až devět dní před žádostí o dávky. Obě žádosti zamítl. Příspěvek na bydlení za pět měsíců jí poslal až následující léto.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Zdroj: drobotdean / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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