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Část seniorů platí za účet zbytečně až 1 200 Kč ročně: ČSOB, Fio nebo Air Bank ho vedou zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Představte si důchodce, který si v listopadu projde výpisy a zjistí, že […]
Část seniorů platí za účet zbytečně až 1 200 Kč ročně: ČSOB, Fio nebo Air Bank ho vedou zdarma
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 15.11.2026 05:58
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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