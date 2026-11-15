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Část seniorů platí za účet zbytečně až 1 200 Kč ročně: ČSOB, Fio nebo Air Bank ho vedou zdarma

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Představte si důchodce, který si v listopadu projde výpisy a zjistí, že […]
Část seniorů platí za účet zbytečně až 1 200 Kč ročně: ČSOB, Fio nebo Air Bank ho vedou zdarma

Část seniorů platí za účet zbytečně až 1 200 Kč ročně: ČSOB, Fio nebo Air Bank ho vedou zdarma

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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