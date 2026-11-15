Ne tak obyčejná skleněná mísa: Její cena může být pár stovek, ale také 13 tisíc korun

Těžká broušená mísa po babičce může mít cenu obyčejné bazarové dekorace, ale i několika tisíc korun. Poradíme, jak ji poznat a nacenit.
Při vyklízení staré vitríny se snadno stane, že lecjakou skleněnou mísu prohlédneme a poměrně bez zájmu odložíme mezi věci určené k darování anebo vyhození. Přitom některé výrobky českých skláren mají mezi sběrateli své místo, a ne malé. Zase ale nedoufejte předčasně, ne každá těžká mísa s broušenými ornamenty představuje cennou starožitnost. Rozdíly v cenách jsou značné a na první pohled nemusí být ani pořádně vidět.
Nejdříve se podívejte na barvu, tvar a provedení
Broušené sklo poměrně bezpečně poznáme podle pravidelných plošek, hran a geometrických vzorů, které vznikají opracováním povrchu. U kvalitních kousků bývají jednotlivé fazety přesné, pravidelné a pečlivě vyleštěné. Samotný brus ale ještě nezaručuje vysokou cenu. Důležitá je také hmotnost, čistota skla, originalita tvaru a celková řemeslná úroveň.
Zajímavé mohou být čiré křišťálové mísy, ale také barevné varianty, například rubínové, ametystové, zelené či kouřové sklo. Vedle klasických mís se na trhu objevují také tzv. nástolce na noze, menší misky na sladkosti nebo výrobky z vrstveného a přejímaného skla. Některé pochází z českých skláren, jiné ze zahraničí. Určení výrobce a období výroby může tedy být pro ocenění zásadní.
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Které mísy mohou zaujmout sběratele
Pozornost si zaslouží zejména výrobky známých skláren a návrhářů. U českého skla se vyplatí pátrat například po značkách Moser, Egermann, Rudolfova huť nebo po produkci z Nového Boru. Sběratelsky zajímavé mohou být také práce konkrétních výtvarníků, jejichž jméno lze spojit s určitým návrhem či modelem.
Vodítkem bývá původní etiketa, značení, katalogové číslo nebo dokumentace. Pokud se k míse dochovala krabice či starý doklad o koupi, rozhodně je nevyhazujte. Pomoci mohou také rozměry a fotografie detailů. U neoznačených kusů je však potřeba počítat s tím, že určit přesného autora nemusí být jednoduché.
Kolik za ně lidé skutečně chtějí?
Rozpětí nabídkových cen ukazuje, proč se vyplatí konkrétní kus nejprve identifikovat. Na inzertním portálu Sbazar se například objevila broušená křišťálová mísa datovaná prodejcem do let 1940 až 1950 za 800 korun. Na Antikpraha je nabízena ručně broušená a leštěná mísa Bohemia Crystal z 50. let za 13 500 korun. V nabídce stejného portálu lze najít také broušenou fialovou mísu za 3 990 korun, art deco kusy za několik tisíc nebo starší výrobky s cenami přes deset tisíc.
Pokud nějakou zajímavou mísu máte, před prodejem zkontrolujte okraje, dno i vnitřní část. Drobné odštěpky, praskliny a poškozené hrany jsou na škodu. Sklo také zbytečně neleštěte agresivními prostředky ani se nepokoušejte opravovat brus. U starších předmětů může neodborné čištění napáchat škodu. Vyfoťte mísu ze všech stran, včetně detailů brusu, dna a případných značek. Potom zkuste vyhledat podobné výrobky podle tvaru, rozměrů a výrobce. Pokud máte pocit, že by mohlo jít o vzácnější kus, vyplatí se obrátit na odborníka nebo starožitníka. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o dalších zajímavých kouscích, třeba vzácných skleničkách.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Antikpraha, Antikpraha, Sbazar, Instagram retrosklo
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