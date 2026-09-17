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Zdeněk Chlopčík před návratem do StarDance: V 69 letech řádí v moři s o 19 let mladší manželkou

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Zdeněk Chlopčík se po roční pauze chystá zpátky do porotcovského křesla StarDance. Ještě předtím ale nabírá energii po boku své manželky Brigity. A podle dovolenkových snímků rozhodně neleží jen na lehátku. Tanečník, který letos oslavil 69. narozeniny, dovádí se svou o devatenáct let mladší ženou v moři a ukazuje, že kondici by mu mohl závidět nejeden mladší kolega.
Zdeněk Chlopčík si užívá dovolenou se svojí mladou manželkou

Zdeněk Chlopčík si užívá dovolenou se svojí mladou manželkou

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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