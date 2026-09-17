Zdeněk Chlopčík před návratem do StarDance: V 69 letech řádí v moři s o 19 let mladší manželkou

Zdeněk Chlopčík před návratem do StarDance: V 69 letech řádí v moři s o 19 let mladší manželkouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zdeněk Chlopčík si užívá dovolenou se svojí mladou manželkou
Někdy stačí jedno setkání a vznikne nápad, který by ještě o pár týdnů dříve nikdo nečekal. František Nedvěd...
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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