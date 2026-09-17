Sedlákovi zrušili dva góly v derby a on to přijal s klidem. Hradec přesto rozstřílel mistra 5:3

Středa 16. září 2026, enteria arena, první kolo extraligy. Pardubice, čerstvý mistr s vyvěšeným titulovým praporem, jedou proti Hradci. Lukáš Sedlák v rozmezí 16:50 a 18:58 první třetiny najde síť dvakrát. Dvakrát zvedne ruce. Dvakrát mu je stáhnou zpátky, jednou trenérská výzva za bránění brankáři, podruhé video za hru rukou. Kdyby obě trefy platily, Dynamo by do první přestávky vedlo 2:1. Místo toho šlo do kabiny za stavu 0:1 a nakonec padlo 3:5. Jenže příběh tohoto derby není o křivdě z videa. Je o tom, co se stalo potom.
Dva góly, dvě pravidla, nula bodů
První situace přišla v 16:50 za stavu 0:1. Sedlák se tlačil před branku, puk skončil za Škorvánkem, a hradecká lavička okamžitě sáhla po trenérské výzvě. Následoval dlouhý přezkum. Verdikt: gól neplatí. Podle pravidla 69 se branka neuzná, pokud útočící hráč významně omezí brankáře ve výhledu nebo pohybu. Rozhodčí vyhodnotili, že Sedlákova pozice Škorvánkovi přesně tohle udělala.
O 128 sekund později, v 18:58, slavil kapitán znovu. Tentokrát ale video odhalilo úmyslné usměrnění puku rukou. Sedlák u ledu protestoval, tvrdil, že nešlo o aktivní pohyb. Záběry ukázaly opak, ruka se pohnula směrem k puku, a to podle pravidel stačí, i když hráč nemíří přímo do branky. Robert Kousal z Hradce po zápase v nadsázce přiznal, že cenu pro nejlepšího hráče utkání dal videotrenérovi Patriku Stehnovi.
Pardubice věděly, co přijde. A pustily to
Druhá třetina vypadala jako odpověď mistra. Roman Červenka srovnal na 1:1, po dalším hradeckém gólu zase Pardubice dotáhly na 2:2. Dynamo přestřílelo soupeře 38:27 a tlačilo se do vedení. Jenže pak přišla třetí třetina.
Mezi 43:44 a 53:37 inkasovaly Pardubice třikrát: Radovan Pavlík, Čach, Nenonen. Tři góly za necelých deset minut, všechny z brejkových situací a obranných oken, o kterých sám Filip Pešán po zápase řekl, že o nich věděl. Sedlák to v pozápasovém rozhovoru pojmenoval bez obalu: „Darovali jsme jim to.“
Nosek sice ještě korigoval na 3:5, ale zápas byl dávno pryč. Hradec proměnil přesně to, před čím se Pardubice samy varovaly, ztráty kolem modré čáry a volný prostor pro protiútoky.
Mistr bez pěti hráčů, ale ne bez výmluv
Dynamo nastoupilo bez pěti členů základního kádru. Ludvig, Kaut, Lauko, Kelemen, Poulíček, všichni mimo sestavu kvůli zraněním. Lauko se podle klubového webu několik dní před derby teprve pomalu vracel do tréninku, u ostatních Pardubice termíny návratu nezveřejnily. Sobotka a Červenka už naskočili, ale šířka kádru byla znatelně užší.
Přesto, výmluvy na marodku by šly proti tomu, co řekli sami pardubičtí. Pešán i Sedlák mluvili o zodpovědnější hře a lepším řešení nebezpečných zón, ne o chybějících jménech. V Lize mistrů mělo Dynamo před derby bilanci tří výher a jedné porážky. Nejde o systémový rozpad, spíš o varovný signál na startu sezony.
Hradec vyhrál efektivitou, ne dominancí
Mountfield byl přestřílen, Škorvánek chytil 35 z 38 střel s úspěšností necelých 92 %. Hradec ale proměnil své šance s chirurgickou přesností, pět gólů z 27 pokusů. Kousal po zápase mluvil o správném nastavení a bojovnosti, ne o herní převaze. Nové posily fungovaly, Dominik Pavlík si odbyl extraligový debut přímo v derby.
V tabulce po prvním kole byl Mountfield druhý se třemi body, Pardubice dvanácté s nulou. Na jakékoli závěry je samozřejmě absurdně brzy. Ale jedno číslo zůstává: v minulé sezoně Pardubice z derby vytěžily 10 bodů z 12, včetně výhry 7:1. Tentokrát dostaly pět branek doma.
Sedlák po zápase přiznal, že ho neuznané góly naštvaly, ale dodal: „Nezbývá vám nic jiného, než se s tím srovnat.“ Srovnat se bude muset hlavně obrana Dynama. Video jim dva góly vzalo. Třetí třetinu si vzali sami.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka