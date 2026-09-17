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Naplnila kbelík kopřivami a přidala kostku droždí. Okurky plodily až do poloviny října, sousedé sklízeli poslední v srpnu

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Pokud se chcete letos těšit z opravdu maximální úrody lahodných a křupavých okurek, vyživte je ještě teď osvědčenou kombinací z domácí dílny.
Proč okurky hořknou, možná za to může nepravidelná zálivka

Proč okurky hořknou, možná za to může nepravidelná zálivka

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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