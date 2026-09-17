Naplnila kbelík kopřivami a přidala kostku droždí. Okurky plodily až do poloviny října, sousedé sklízeli poslední v srpnu

Okurkám se dobře daří, pokud jsou správně vyživovány, a jedním z účinných způsobů jejich výživy je použití směsi připravené z kopřiv a kvasnic.
Tento způsob hnojení poskytuje množství prospěšných látek, včetně dusíku, fosforu a draslíku, které jsou pro bujný růst a vývoj okurek nezbytné. A jak toto hnojivo aplikovat, aby této zelenině maximálně prospělo? Začněte sběrem kopřiv a pampelišek
Pro přípravu tohoto hnojiva bohatého na živiny nasbírejte čerstvé zelené kopřivy a listy pampelišky. Listy nasbírejte a dejte je do kbelíku. Naplňte vědro 10 litry vody a nechte je několik dní louhovat, dokud voda nezezelená a nezíská bylinnou vůni.
Do 10 litrů vody přidejte 1 až 2 polévkové lžíce kvasnic, abyste usnadnili správné kvašení. Vědro uchovávejte na teplém místě po dobu 1 až 2 dnů. Před použitím roztok nařeďte vodou v poměru 1:10 a aplikujte ho na rostliny okurek jako zálivku.
Touto směsí hnojte okurky jednou za 14 dní, a to až do ukončení sklizně. Tím rostliny posílíte, podpoříte jejich celkový zdravotní stav a stimulujete jejich vývoj. Mějte však na paměti, že připravené hnojivo by mělo být
použito během několika dní, protože jeho účinnost se časem snižuje (pokud vám nějaké zbude, klidně ho dopřejte i rajčatům, paprikám, cuketám či dýním – také si ho zamilují). Pro každou aplikaci je proto vždy nejlepší připravit čerstvou dávku. Zdroj fotografie: Depositphotos Lepší hnojivo potřebuje čas
Existuje však ještě druhý postup výroby tohoto hnojiva. Pyšní se delší fermentací a tedy i lepší využitelností živin rostlinami. Kopřivy jsou bohaté na základní živiny, jako je dusík, fosfor a draslík, které jsou nezbytné pro růst a vývoj rostlin a kvasnice zase
působí jako přírodní aktivátor, který stimuluje mikrobiální aktivitu v půdě a zvyšuje příjem živin skrz rostlinná pletiva. Chcete-li vytvořit toto účinné hnojivo, začněte sběrem čerstvých kopřiv. Nezapomeňte si vzít rukavice, abyste si ochránili ruce před jejich žahavými chloupky.
Nakrájejte kopřivy na malé kousky a vložte je do velké nádoby nebo kbelíku. Nádobu naplňte vodou a kopřivy zcela zakryjte. Směs nechte několik dní louhovat a občas ji promíchejte. Tímto procesem se z kopřiv vylouhují cenné živiny a vznikne roztok bohatý na živiny.
Zhruba po týdnu do kopřivového nálevu přidejte kvasnice. Droždí působí jako katalyzátor, podporuje kvašení a zvyšuje dostupnost živin. Směs důkladně promíchejte, aby se kvasnice dobře zapracovaly. Nádobu zakryjte a nechte ji na teplém místě jeden nebo dva dny a poté vše zkontrolujte. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak poznat, že je hnojivo hotové
Během této doby směs projde fermentací a obohatí se o prospěšné mikroorganismy, které prospějí kořenovému systému okurek. A jak poznáte, že je vše hotovo? Hnojivo musí přestat pěnit a rovněž
z větší části zmizí nepříjemný zápach, který se z něj o té doby linul. Až přijde čas na hnojení okurek, zřeďte roztok kopřiv a kvasnic vodou. Doporučený poměr je 1 díl roztoku na 10 dílů vody. Roztok předtím jemně promíchejte, a nakonec vše přelijte do konve a použijte jako zálivku.
Nezapomeňte však, že by voda měla mít teplotu okolního prostředí, nechte ji proto vyhřát na sluníčku nebo ve skleníku. Pro dosažení optimálních výsledků aplikujte toto hnojivo každé dva týdny během vegetačního období. Kombinace kopřiv a kvasnic
zajistí okurkám dobrou výživu a odolnost, což povede k prodloužení doby plodnosti a zvýšení výnosů. Přírodní vlastnosti této směsi navíc přispívají ke zlepšení celkového zdravotního stavu rostlin a zvyšují jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům. A pomoci jim v tom může i jedlá soda.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři