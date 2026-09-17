Tiskárna hlásí, že inkoust došel, přitom ho v ní zůstává dostatek. Francie žene Epson k soudu, hrozí pokuty i vězení

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Tiskárna hlásí, že inkoust došel, přitom ho v ní zůstává dostatek. Francie žene Epson k soudu, hrozí pokuty i vězeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Francouzský soud začal projednávat obvinění Epsonu z plánovaného zastarávání inkoustových tiskáren. Firmě hrozí pokuta až do výše 5 % ročního obratu.
Epson ET-2550 tiskárna
Zdroj: Santeri Viinamäki / Creative Commons / CC BY-SA
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