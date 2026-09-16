Kraj hledá vlakového dopravce pro Bruntálsko. Smlouva bude na patnáct letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kraj hledá vlakového dopravce pro Bruntálsko. Smlouva bude na patnáct let
Vybavení za tři miliony korun pořídí Bohumín na Karvinsku dobrovolným hasičům. Dostanou čluny, termokameru,...
Policie rozšířila pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku na území Evropy. Po...
Psi v ostravském útulku už nemusejí za ultrazvukovým vyšetřením cestovat do externí ordinace. Nový...
Úmrtí bývalého fotbalového brankáře Luďka Mikloška velmi zasáhlo i jiného někdejšího reprezentačního...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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