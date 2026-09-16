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Kraj hledá vlakového dopravce pro Bruntálsko. Smlouva bude na patnáct let

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Moravskoslezský kraj připravuje soutěž na provozovatele regionálních vlaků na Bruntálsku. Smlouva s tím aktuálním totiž vyprší v roce 2030. Nový dopravce by měl oblast obsluhovat patnáct let. Zakázka počítá také s tratí mezi Ostravou, Krnovem a Olomoucí.
Kraj hledá vlakového dopravce pro Bruntálsko. Smlouva bude na patnáct let

Kraj hledá vlakového dopravce pro Bruntálsko. Smlouva bude na patnáct let

Zdroj: České dráhy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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