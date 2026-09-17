Gaethje přijal Topuriovu výzvu. Odvetě se už nebrání

Ještě před několika měsíci Justin Gaethje o okamžité odvetě nechtěl ani slyšet. Po novém výpadu bývalého šampiona už mluví jinak. Pokud mu UFC nabídne druhý zápas s Topuriou, odmítnout ho nehodlá.
Topuria zaútočil na rukavice
Ilia Topuria ve středu oznámil, že má za sebou poslední lékařské kontroly a může se vrátit k zápasení. Zároveň se pustil do muže, který mu v červnu na UFC Freedom 250 připravil první porážku profesionální kariéry.
Na svém účtu na síti X napsal, že při případném dalším zápase bude chtít zkontrolovat Gaethjeho rukavice, aby v nich neměl „něco divného“. Žádný důkaz o porušení pravidel nepředložil a problémy s Gaethjeho vybavením po červnovém zápase neoznámila ani UFC či příslušná komise.
Gaethje reagoval nejprve přímo na síti X. Topuriovi připomněl, že od jejich zápasu uplynulo 94 dní, a jeho novou poznámku označil za slabou výmluvu. O několik hodin později dostal otázku také na možnou odvetu.
Odveta už není tabu
V krátkém rozhovoru, jehož záběry zveřejnil účet joy.of.everything na Instagramu, Gaethje odmítl pochybnosti kolem svých rukavic. Připomněl, že podobné poškození způsobil už řadě předchozích soupeřů.
Pak přišla přímá otázka na druhý zápas s Topuriou. „Jestli jsem ochotný? Právě jsem ho zmlátil, samozřejmě že ano,“ odpověděl Gaethje. Současně dodal, že další vývoj bude záležet na tom, co přijde.
Ještě v červnu přitom mluvil výrazně odmítavěji. V podcastu Joea Rogana prohlásil, že Topuria odvetu nedostane a měl by nejprve nastoupit například proti Paddymu Pimblettovi. Teď už samotnou možnost druhého vzájemného zápasu nezavrhuje.
První souboj na UFC Freedom 250 skončil po čtvrtém kole. Topuriův roh zápas zastavil a Gaethje se stal novým nesporným šampionem lehké váhy. UFC vede výsledek jako TKO po čtvrtém kole.
Odveta zatím potvrzená není. Topuria je však znovu zdravotně připravený, Gaethje druhý zápas veřejně neodmítá a jejich konflikt se po několika měsících znovu rozjel. Teď už záleží jen na UFC.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková