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Diablo 5 se vrací ke kořenům. Správný build má být důležitější než rychlé reflexy

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Dennívýzva
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Foto: Magnific Diablo 5 se v některých ohledech vrátí k filozofii, na které stály starší díly série. Senior game director Joe Shely nyní upřesnil, že při soubojích nemají rozhodovat především reflexy. Mnohem větší váhu dostane sestavení postavy, volba schopností a dlouhodobé investování do správného vybavení. Shely přirovnal jednotlivé přístupy ke klasickým atributům DEX, INT a […]
Diablo 5 se vrací ke kořenům. Správný build má být důležitější než rychlé reflexy

Diablo 5 se vrací ke kořenům. Správný build má být důležitější než rychlé reflexy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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