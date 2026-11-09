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Třená bábovka jako od babičky: oslň rodinu mramorovou klasikou, která se rozplývá na jazyku

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Třená bábovka je symbolem nedělí, provoněné kuchyně a té nejvřelejší domácí pohody. Tak pojď roztočit šlehač a vykouzlit její nejvláčnější podobu!
Třená bábovka je symbol nedělní pohody. Zkusíš ji upéct?

Třená bábovka je symbol nedělní pohody. Zkusíš ji upéct?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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