Třená bábovka jako od babičky: oslň rodinu mramorovou klasikou, která se rozplývá na jazyku

Celé tajemství třené bábovky spočívá v tom, že se máslo utírá společně s cukrem a žloutky tak dlouho, až vznikne nadýchaná, světlá a jemná pěna. Právě do téhle pěny se pak postupně přidávají další ingredience, přičemž na samém konci se do ní opatrně vmíchá tuhý sníh z bílků.
Tření jako takové nahrazuje kynutí – do těsta se totiž tímhle pohybem zašlehá obrovské množství vzduchu, které pak zajistí, že je bábovka po upečení krásně lehká jako obláček a nedusí v krku.
Nahlédnutí do historie: kde se vzala bábovka?
První formy připomínající bábovku se objevily už v dobách starověkého Říma. Opravdový boom ale zažila ve střední Evropě v rámci rakousko-uherské kuchyně. V Rakousku a Německu ji znali pod názvem Gugelhupf a stala se symbolem nedělních setkání. Její tvar měl připomínat klobouk nebo skládanou babiččinu sukni.
V českých zemích se slovo bába objevuje už od 15. století. Původně se tak ovšem říkalo spíš samotné formě nebo kynutému pečivu pečenému na velkém pekáči. Zlom přišel v 19. století, kdy si naše kulinářská legenda Magdalena Dobromila Rettigová vzala bábovku do parády a začala ji prosazovat v novodobých receptech. Od té doby se z ní stala česká klasika, bez které si sváteční stůl snad ani neumíme představit.
Třená bábovka vyžaduje trošku umu a dost trpělivosti. Ale výsledek za to stojí!
Recept na mramorovou třenou bábovku
Spěchat se v kuchyni nevyplácí a u tření to platí dvojnásob. Že máš žloutky s máslem a cukrem hotové, nepoznáš podle hodinek, ale podle zraku a hmatu. Směs musí viditelně zvětšit svůj objem, změnit barvu na světle žlutou až téměř bílou a ztratit jakoukoli zrnitost cukru. Pokud máš po ruce elektrický šlehač nebo robot, zabere ti to zhruba 8–10 minut.
Co potřebuješ: 250 g měkkého másla, 250 g moučkového cukru, 4 vejce (žloutky a bílky zvlášť), 350 g polohrubé mouky, kypřicí prášek do pečiva, 150 ml vlažného mléka, lžíci kakaa a trochu rumu pro chuť (nemusí být)
Jak na to?
- Máslo utři s cukrem a žloutky do nadýchané, světlé pěny.
- Přidej mouku smíchanou s kypřicím práškem a postupně přilévej mléko.
- Z bílků ušlehej tuhý sníh a opatrně ho vmíchej do těsta.
- Třetinu těsta obarvi kakaem. Do vymazané a moukou vysypané formy nalij světlé těsto, potom přidej tmavé a zlehka promíchej špejlí pro mramorový efekt.
- Peč při 170 °C asi 45–50 minut (vyzkoušej špejlí).
Když bábovka konečně vychladne a vyklopíš ji, zasyp ji štědrou vrstvou moučkového cukru. Bábovka si navíc při servírování skvěle rozumí s poctivou šlehačkou nebo lžičkou domácího rybízového džemu. A nezapomeň – nejlíp chutná k horkému šálku dobré kávy nebo kakaa.
Doufáme, že ti třená bábovka vykouzlí úsměv na tváři a provoní celý tvůj domov maximální pohodou!
Autor článku: redakce
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