Hasiči v Heřmanově Městci cvičili požár konírny a evakuaci pětadvaceti koní

Hasiči v Heřmanově Městci cvičili požár konírny a evakuaci pětadvaceti koníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 12.11.2026 12:13
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