Den architektury v Libereckém kraji zavede do honosných vil i paneláků

V Libereckém kraji se do programu 16. ročníku zapojí Liberec, Jablonec nad Nisou, Kamenický Šenov, Vratislavice nad Nisou, Turnov a městys Zdislava na Liberecku, uvedla v tiskové zprávě za organizátory Silvie Marková.
Letošní Den architektury chce podle ředitelky festivalu Marcely Steinbachové ukázat, že bydlení není jen otázkou architektury, ale také odrazem společnosti a způsobu života. „Vybrané příklady bytových domů, dělnických kolonií, sídlišť, vil i nových obytných čtvrtí a zdařilých novostaveb pro specifické bydlení ukazují, jak se proměňovaly představy o domově a jaké výzvy s bydlením řešíme dnes,“ doplnila.
V Liberci nabídne festival tři komentované procházky různými částmi Starého Města. Povedou od honosných vil přes činžovní domy až po paneláky a ukážou, jak se čtvrť proměňovala od konce 19. století do současnosti. Zájemci budou moci navštívit i experimentální dům architekta Karla Hubáčka. Dům byl prvním pokusem o prefabrikovaný rodinný dům v Československu a dnes připomíná tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých architektů minulého století, který je podepsán i pod horským hotelem a vysílačem Ještěd.
Festival představí také připravovanou proměnu oblasti Papírák 2030 s novými městskými bytovými domy, veřejnými prostranstvími i opatřeními pro hospodaření s dešťovou vodou. Komentovaná prohlídka Lesního koupaliště přiblíží obnovu oblíbeného rekreačního areálu završenou novou plovárnou od studia Mjölk, která je mezi projekty nominovanými letos na Českou cenu za architekturu. Připravena je projekce filmu Živé stopy z produkce neziskové organizace Post Bellum věnovaná vysídlení a dosídlení severočeského pohraničí.
Jablonec nad Nisou představí různé formy městského bydlení od historických činžovních domů přes připravovanou přestavbu hotelu Neptun na městské nájemní bydlení až po přeměnu bývalé dětské nemocnice na bytový dům. Komentovaná prohlídka hřbitovů v Kamenickém Šenově na Českolipsku připomene staré sklářské rody a povede také k bývalé továrně na výrobu lustrů Eliáška. V libereckých Vratislavicích se otevřou zájemcům unikátní zauhlovací věž a kotelna z let 1916 až 1918 od architekta Leopolda Bauera, v Turnově nová knihovna a ve Zdislavě soukromá Vila pod Ještědem.