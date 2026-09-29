TUL hlásí rekordní zájem studentů, podfinancovanému vysokému školství navzdory

Plné koleje
Technická univerzita v Liberci (TUL) zahajuje akademický rok 2026/2027 s výrazně vyšším zájmem o studium než v předchozím akademickém roce. „Studujících máme nyní 7 786, to je meziroční nárůst o zhruba 800 studujících,“ podotýká mluvčí TUL Radek Pirkl. S vyšším zájmem o studium koresponduje i zájem o ubytování na kolejích. „V tuto chvíli jsou plně obsazeny, v pořadníku dalších zájemců je dalších 70 až 90 studentů,“ uvádí ředitelka Kolejí a menz TUL Eva Jarošová.
Skokový nárůst přihlášek i zájemců z Prahy
„Letos nám přišlo téměř 8 000 přihlášek, tedy o 15 % více než loni, což je to docela výrazný skok kupředu. Z toho jsme zapsali nebo prošlo přes přijímací řízení, přijímací zkoušky 3240 studentů. Toto je docela důležitý skok dopředu. To znamená, že tím, že se přihlásilo více studentů, se k nám dostali i kvalitnější studenti. Víceméně každá fakulta, mimo fakultu umění a architektury, došla k nějakému navýšení studentů,“ říká Otakar Ungerman, který má na TUL na starosti vzdělávání a řízení kvality.
Zároveň přibližuje regionální rozložení studentů a výrazný nárůst zájemců z hlavního města. „Možná zajímavé je i to, že 24 % studentů je přímo z Liberce, 45 % studentů je z Libereckého kraje a zbytek, 55 % studentů, je z okolních krajů mimo Liberecký kraj. Především z Mladé Boleslavi. A velký nárůst je třeba studentů z Prahy, ze které přichází téměř o 41 % studentů více než v loňském semestru,“ přidává další čísla.
Mezi nejnavštěvovanější studijní programy patří program strojírenství, na který se letos přihlásilo o zhruba 15 % víc studentů a máme 322 studentů strojírenství.
„Víme, že se často hovoří o Libereckém kraji, že chce podporovat technologie, chce podporovat strojírenství, a právě tento studijní program by měl zajistit dostatek studentů pro Liberecký kraj. Další z těch velkých studijních programů, máme tu velký studijní program Podniková ekonomika na ekonomické fakultě. Máme tu další studijní programy zabývající se technologiemi, například přes stovku studentů jsme letos přijali na Informační technologie,“ dodává Ungerman.
Skokani letošního akademického roku
„Rekordmany letošního přijímacího řízení jsou bakalářský studijní program Česká filologie v praxi, kde je letos 29 zapsaných oproti 2 loni, bakalářská fyzika se zaměřením a vzdělávání, kde je 8 zapsaných oproti třem loni, a španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Na ten se loni zapsalo 12 studentů, letos už 27. Přes 100% nárůst zaznamenaly i další bakalářské učitelské programy: španělština, chemie, učitelství pro mateřské školy, německý jazyk a pak také systémové inženýrství a logistika na Ekonomické fakultě. Jde o program, který loni začínal a hlásilo se do něj 18 studujících, letos je tam zapsaných jednou tolik studentů,“ uvádí mluvčí univerzity.
Univerzita chystá řadu strategických projektů
V novém akademickém roce chystá liberecká univerzita řadu velkých strategických projektů. „Nadále budeme pracovat na memorandu s Libereckým krajem, chystáme společný inovační hub s Krajskou nemocnicí Liberec, který má usnadnit cestu zdravotnických inovací z výzkumu do klinické praxe a připravujeme také řadu nových studijních programů. První přijde na řadu psychologie, speciální pedagogika či dentální hygiena,“ doplňuje Pirkl.
České vysoké školy trpí hlubokým podfinancováním
Nárůst zájmu i chystané projekty však narážejí na rozpočtová omezení celého vysokoškolského sektoru. Rektor TUL Aleš Kocourek upozorňuje na reálné propady mezd i nedostatečný výhled rozpočtu: „České vysoké školy opravdu trpí hlubokým podfinancováním. Opravdu hlubokým, takže když srovnám rok 2018 s letošním rokem, tak průměrná mzda akademického pracovníka na vysoké škole klesla z 95 na 85 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného člověka v České republice.“
Poukazuje také na výhled na příští rok.
„Aktuální výhled na rok 2027 je, že se náš rozpočet, respektive rozpočet veřejných vysokých škol zvýší asi o 1,5 %, ale přitom víte, že minimální mzda vzrostla o 11 %, průměrné mzdy se očekávají že vzrostou o 6 až 8 %. To všechno prostě nenahrává tomu abychom mohli říct, že financování veřejných vysokých škol je v pořádku.“
Srovnání s vládními cíli i zahraničím podle rektora ukazuje výrazné zaostávání:
„Aktuálně dostáváme 0,51 % HDP, přičemž slib nebo cíl české vlády je 0,75 % HDP. Průměr zemí OECD je 1,5 % HDP a Finsko, které je nám dáváno za vzor, že takhle by měly fungovat veřejné vysoké školy i v Čechách, dává na veřejné vysoké školy 1,7 % HDP. Takže opravdu ten rozdíl ve finančních zdrojích, které máme k dispozici, je propastný,“ říká rektor TUL.
I přes tyto ekonomické podmínky univerzita pokračuje v přípravě nových aktivit a rozvoji.
„I přesto se opravdu snažíme rozvíjet to české vysoké školství tady v regionu, přesto máme velké rozvojové plány, strategické změny, chystáme řadu zajímavých nových studijních programů, navázali jsme řadu nových aliancí a budujeme prostě vztahy napříč regiony i přes jeho hranice. Navzdory tomu, jak mizerné to financování je,“ uzavírá Kocourek.