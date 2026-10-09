Dejte do sklenice s moukou 1 věc ze spíže. Moli se v ní neobjeví ani za rok

Sklenice s moukou může ve spíži stát celé měsíce a nikdo si jí nevšímá. Jednoho dne ale nad ní začnou poletovat drobní motýlci a pak už vás čeká přebírání všech zásob a velký úklid. Proti nezvaným hostům přitom pomáhá koření, které má doma skoro každý a které jinak končí ve svíčkové nebo v guláši.
Bobkový list patří přímo do mouky
Řeč je o bobkovém listu, tedy sušeném listu vavřínu. Do každé dózy s moukou stačí vložit jeden nebo dva lístky a nádobu pořádně zavřít. Stejně dobře poslouží i ve sklenici s krupicí, polentou nebo pohankou. Volně položené lístky na policích mezi zásobami se hodí hlavně tam, kde je spíž prostorná.
Mouka tím chuť prakticky nezmění. Pokud vám přesto vadí představa, že list leží přímo v potravině, stačí lístek uchytit lepicí páskou pod víčko. Vůně se v uzavřené sklenici drží i tak.
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Slib z nadpisu platí jen tehdy, když na list nezapomenete. Nejsnáz si to pohlídáte tak, že nový lístek přidáte pokaždé, když do sklenice dosypáváte čerstvou mouku. Vůně listu totiž časem slábne, takže i v plné sklenici je dobré ho zhruba po třech až čtyřech měsících vyměnit. Kdy je výměna na řadě, napoví i nos, protože lístek, který už vůbec nevoní, svou práci nedělá.
Bobkový list v dóze s moukou je dobré zhruba po třech až čtyřech měsících vyměnit za čerstvý, protože jeho vůně postupně slábne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomáhá i rozumné hospodaření se zásobami. Velké množství mouky molům jen nabízí víc prostoru, a starší balení je proto dobré spotřebovat dřív, než otevřete nové.
Proč moli vavřín nesnášejí a kde má trik meze
Za účinkem stojí vonné silice, které list obsahuje. Patří k nim eukalyptol, u něhož se odpudivé působení na komáry podařilo prokázat. Člověk aroma vavřínu vnímá jako jemnou kořenitou vůni. Samičkám molů je naopak nepříjemné, takže vajíčka raději nakladou tam, kde lístek nevoní.
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Poctivě je potřeba dodat, že účinek dokládají hlavně zkušenosti hospodyň a kuchařů, kdežto výzkumů přímo o molech ve spíži je málo. List navíc nic nezabíjí. Larvy, které už v mouce jsou, tedy nevyžene. Nejlépe proto funguje jako doplněk k těsně zavřené nádobě a čisté spíži, se kterými tvoří dobře sehranou trojici.
Moli často přijedou s nákupem
Do kuchyně se moli většinou dostanou spolu s nákupem. Samičky totiž kladou vajíčka kdekoli po cestě z výroby až do obchodu, takže pytlík může být napadený dřív, než si ho vůbec koupíte. Vylíhlé larvy si pak snadno prokoušou cestu papírovým sáčkem i tenkým igelitem. Napadené tak může být i balení, které jste ještě neotevřeli, a s nepořádkem v kuchyni to nemá nic společného.
Po nákupu proto s moukou postupujte v tomto pořadí:
Pokud chcete mít úplný klid, nechte nový pytlík nejprve asi týden v mrazáku, kde případná vajíčka i larvy zahynou. Mouku pak přesypte do silnostěnné skleněné nádoby s těsným víkem, kterou larvy neprokoušou. Teprve potom přijde na řadu bobkový list, který do sklenice vložíte. Pavučinky znamenají konec celého balení Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji
Občas moli proniknou i do pečlivě hlídané spíže. Poznáte to podle hrudek slepených jemnými vlákny, která připomínají pavučinu, a podle bělavých housenek pohybujících se v mouce. V tu chvíli celý pytlík vyhoďte a vyneste ho do popelnice venku. Nechávat si z něj mouku, která vypadá čistě, se nevyplatí, protože vajíčka jsou tak malá, že je v ní nerozeznáte.
Potom pokračujte takto:
Prohlédněte i ostatní sypké zásoby, protože jedna samička naklade stovky vajíček. Police vysajte i v rozích a spárách, kde larvám stačí pár rozsypaných drobků, a omyjte je vodou se saponátem nebo octem. Do skříňky dejte feromonovou lepovou past, která prozradí, jestli se motýlci vracejí. Do vymytých sklenic pak zase vložte čerstvý bobkový list.
Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/potravinovi-moli-bobkovy-list.html, https://www.tomsguide.com/home/i-always-leave-a-bay-leaves-in-my-flour-containers-heres-why-this-natural-hack-keeps-my-pantry-pest-free, https://www.tastingtable.com/1847525/pantry-ingredient-keep-weevils-out-flour-bay-leaf, https://npic.orst.edu/pest/pantrymoth.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/v-zivote-zavijecu-je-urcujici-teplota-boj-s-nimi-ale-snadny-neni-33990.html, https://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7452.html, https://www.top.cz/jak-se-zbavit-potravinovych-molu-je-to-snadnejsi-nez-si-myslite, https://www.denik.cz/dum-a-byt/potravinovy-mol-bobkovy-list.html