Kuchyňská houbička bývá jedním z největších útočišť bakterií v domácnosti. Rozhodující je její pravidelná výměna

Kuchyňská houbička bývá jedním z největších útočišť bakterií v domácnosti. Rozhodující je její pravidelná výměnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 09.10.2026 07:32
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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