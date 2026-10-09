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Léčba bronchiálního astmatu spočívá v uvolnění proudu vzduchu v plicích

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Astmatici a alergici mohou podstupovat různé druhy léčby. Důležité však je vyhýbat se spouštěčům, které astma nebo alergii iniciují, a kontrolovat své příznaky.
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Zdroj: Fotografie: NIAID / Creative Commons / Attribution 2.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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