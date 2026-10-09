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Řemeslníci ze Slovenska cílí na seniory. Za práce chtějí desítky tisíc, byli i v Jihlavě

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Nejen na Vysočině „řádí“ skupina Slovákům, kteří se snaží hlavně na seniorech vylákat velké množství peněz za provedené řemeslné práce. Nepříjemnou zkušenost s nimi má i žena z Jihlavy.
Řemeslníci ze Slovenska cílí na seniory. Za práce chtějí desítky tisíc, byli i v Jihlavě

Řemeslníci ze Slovenska cílí na seniory. Za práce chtějí desítky tisíc, byli i v Jihlavě

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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