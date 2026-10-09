Řemeslníci ze Slovenska cílí na seniory. Za práce chtějí desítky tisíc, byli i v Jihlavě

Jak popisuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, scénář bývá velmi podobný. „Skupina mužů se snaží vnutit zejména starším lidem svoje často nechtěné služby spočívající v různých stavebních a jiných pracích a pak za tyto služby vyinkasovat velmi často mnohonásobně vyšší platbu, než je v místě za takovou práci obvyklá cena. Všechno si muži domlouvají na místě se svými zákazníky ústně a poté při požadavku na platbu využívají situace, že se senioři jen obtížně dokážou bránit. Po seniorech často požadují velmi vysoké finanční částky, které neodpovídají odvedené práci. Často na ně vyvíjejí také nátlak s cílem získat požadované peníze, což se jim ve většině případů podaří, protože se jich senioři bojí.“
Stejnou zkušenost měla na konci letošního srpna žena z Jihlavy, jež potřebovala dokončit chodník před domem v ulici, kde probíhaly stavební práce. Při domluvě se čtveřicí mužů se ale mylně domnívala, že se jedná o kmenové pracovníky firmy, která v ulici prováděla stavební práce, proto neměla žádné podezření, že by se ji muži pokusili podvést.
Ústní domluva
„S dělníky ale neměla uzavřenou žádnou smlouvu, ale domluvili se pouze ústně. Když byly práce na chodníku ukončeny, muži chtěli po ženě uhradit částku ve výši 50 tisíc korun. Tato částka se ženě zdála příliš vysoká, proto zavolala příbuznému, který celou věc oznámil na linku 158. Na místo vyjeli také strážníci Městské policie Jihlava a poté také hlídka z jihlavského obvodního oddělení. Policisté na místě ztotožnili čtyři muže, kteří měli chodník u domu, kde žena bydlí, opravovat. Současně zjistili, že nemají vůbec nic společného se stavební firmou, která v dané ulici prováděla stavební práce,“ popisuje mluvčí.
Podvodníci přivolané policejní hlídce tvrdili, že zmíněné ženě, která si práce objednala, sdělili cenu za metr chodníku před započetím prací. Cena měla činit 7 tisíc korun za metr chodníku, proto požadovali zaplatit celkem 50 tisíc korun. „Šetřením na místě policisté tak vzhledem ke všem těmto okolnostem nezjistili protiprávní jednání s tím, že se bude jednat o občansko-právní spor,“ dodává policejní mluvčí.
Chtěli i stovky tisíc korun
Skupina mužů ze Slovenska využila důvěřivosti hlavně seniorů i v Brně, Bučovicích nebo Letovicích. Také na těchto místech muži během září nabízeli různé služby, za které pak chtěli nemalé penízem někdy i v řádu stovek tisíc korun.
„Proto důrazně apelujeme na veřejnost, aby byli lidé při podobných nabídkách neznámých lidí na provedení různých stavebních, udržovacích a jiných prací, velmi opatrní a obezřetní a aby si vždy předem ověřili, zda cena za nabízené služby odpovídá aktuálním cenám. Když se vám cokoli nebude zdát v pořádku, ihned nabízené služby odmítněte a kontaktujte Policii České republiky na lince 158. Pokud jste si žádné opravy, zboží či službu neobjednali, na ústní nabídku, zvonění a oslovení vůbec nereagujte. Důležité je nikdy nedat podvodníkovi šanci, aby na vás jako na „nepřipravenou oběť“ vyvíjel jakýkoliv nátlak,“ radí závěrem mluvčí Čírtková.